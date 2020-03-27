Клименко поручил создать в полиции кадровый резерв руководителей

Глава Национальной полиции Игорь Клименко дал указание создать в каждом органе и подразделении полиции кадровый резерв руководителей на случай заболевания Covid-19.

Об этом сообщает Управление коммуникации Национальной полиции Украины.

Он напомнил, что в Нацполиции 27 марта получили информацию о заболевании нескольких полицейских новой коронавирусной инфекцией.

"Среди них мой заместитель — начальник полиции Киева Андрей Крищенко. Я желаю всем скорейшего выздоровления! И в этих условиях мы должны оперативно и действенно реагировать. Поэтому я дал указание создать в каждом органе и подразделении полиции кадровый управленческий резерв и разработать механизм функциональной взаимозаменяемости руководителей для оперативной и скоординированной работы в нынешних условиях", — отметил Клименко.

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Глава Национальной полиции Украины отметил, что, несмотря на случаи заболеваний Covid-19 среди руководящего состава, управление органами и подразделениями полиции осуществляется бесперебойно и на профессиональном уровне.

Как сообщалось, Covid-19 обнаружили у трех полицейских и одного курсанта, в числе заболевших — начальник полиции Киева Андрей Крищенко.

Фото: npu.gov.ua

По материалам: ukrinform.ru