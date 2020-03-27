Коронавирус выявили у начальника столичной полиции Крищенко

Заболевание коронавирусной инфекцией подтверждено у трех полицейских и курсанта, в том числе у начальника полиции Киева Андрея Крищенко.

Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции.

"Первый случай заболевания выявлен у участкового полицейского Ивано-Франковской области, второй — у начальника одного из структурных подразделений полиции Киева. Сегодня, 27 марта, лабораторно подтверждено заболевание у курсанта, который проходил практику в Бердянском отделе полиции, и у начальника полиции Киева Андрея Крищенко", — говорится в сообщении.

Полицейские установили круг лиц, контактировавших в течение инкубационного периода с больным. Все они проинформированы о потенциальном риске заболевания и находятся на самоизоляции. Помещения столичного главка должным образом продезинфицированы.

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В ведомстве добавили, что руководитель столичной полиции и члены его семьи в 2020 году за границей не находились.

Как сообщалось, на 27 марта в Украине подтверждено 218 случаев Covid-19, из них 5 летальных исходов, 5 человек выздоровели.

По данным Worldmeters, в мире заражено коронавирусом 549147 человек, из них 128 623 выздоровели и 24863 умерли.

По материалам: ukrinform.ru