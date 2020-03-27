Криклий рассказал, какие рейсы пропустят после закрытия границы

После закрытия регулярного сообщения с 28 марта, в Украину пропустят только начатые еще 27 марта рейсы и маршруты.

Об этом сообщил министр инфраструктуры Владислав Криклий в Facebook.

"Те рейсы и маршруты на возвращение, которые были начаты 27 марта и будут завершены после 00.00 часов 28 марта, будут приняты. Минздрав обеспечит необходимое обследование вернувшихся граждан. Граждане подпишут согласие на добровольную изоляцию, соблюдение которой будет контролироваться полицией", — написал Криклий.

Он добавил, что Министерство иностранных дел просит тех граждан, у кого будет такая возможность, продлить свое пребывание в стране, в которой они находятся сейчас. Для этого будет работать программа «Защита».

"По поручению Президента Украины Владимира Зеленского для людей, которые не могут продолжить пребывание за рубежом и хотят вернуться в Украину, готовим решение, которое будет предусматривать обсервацию. Финализируем его вместе с Минздравом и МВД с учетом значительного количества людей, нуждающихся в возвращении, и других задач, которые сейчас должны выполнять полицейские и медики", — отметил Криклий.

Как сообщалось, Украина с субботы, 28 марта, закрывает границу для регулярного сообщения, однако на частном автомобиле или пешком ее можно будет пересекать.

Читайте также: Украинцев планируют эвакуировать из Турции, Катара, ОАЭ и Казахстана

14 марта Кабмин принял решение о временном запрете въезда в Украину иностранцев и закрыл международное пассажирское сообщение. Временный запрет на въезд на территорию Украины иностранных граждан начал действовать с 00 ч. 00 мин. 16 марта.

С 17 марта закрыты пункты пропуска через государственную границу Украины для авиационного, железнодорожного и автобусного сообщения.

С 18 марта в Украине приостановлено все внутреннее пассажирское междугороднее сообщение: железнодорожное, автобусное и авиационное. 23 марта Кабмин принял решение о запрете украинцам покидать Украину с туристической целью с 24 марта.

Также правительство запретило с 12 часов 24 марта принимать и отправлять воздушные суда, выполняющие пассажирские перевозки во всех аэропортах, кроме "Борисполя".

25 марта Кабмин ввел режим чрезвычайной ситуации по всей территории Украины на 30 дней. Согласно решению правительства, до 24 апреля запрещены регулярные и нерегулярные перевозки пассажиров автомобильным транспортом в пригородном, междугородном, внутриобластном и межобластном сообщении; пассажирские перевозки авиационным транспортом.

По материалам: ukrinform.ru