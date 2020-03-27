Ляшко анонсирует в ближайшее время постоянные поставки аппаратов ИВЛ в Украину

В Украину постоянно будут поступать аппараты искусственной вентиляции легких в период борьбы с коронавирусной инфекцией.

Об этом сообщил заместитель министра здравоохранения, главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко на брифинге в пятницу, сообщает корреспондент Укринформа

"Аппараты ИВЛ будут поступать постоянно в Украину в этот период, и будет обновляться материально-техническая база. Также достаточно большое количество людей сейчас помогает, происходят поставки до трех, до пяти, до десяти аппаратов ИВЛ, которые сразу передаются в структурные подразделения охраны здоровья я для распределения по учреждениям здравоохранения по областям", — сказал Ляшко.

Он отметил, что на сегодняшний день есть около 350 аппаратов ИВЛ в инфекционных отделениях, в инфекционных стационарах и в инфекционных больницах, которые будут первыми принимать больных коронавирусной болезнью. Также есть 3,5 тысячи аппаратов искусственной вентиляции в отделениях интенсивной терапии, которые перепрофилируются в дальнейшем, за пределами инфекционных стационаров.

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По словам Ляшко, аппараты ИВЛ есть в операционных залах, которые использовались для проведения плановых операций. Сегодня такие операции приостановлены, поэтому эти аппараты могут использоваться для лечения больных коронавирусной болезнью.

"Мы работаем над тем, чтобы обновить материально-техническую базу, в том числе базу аппаратов искусственной вентиляции легких, а также других расходных материалов, необходимых для того, чтобы аппараты ИВЛ работали непрерывно. Поэтому применяется максимум мер для того, чтобы аппараты поступали в Украину", — сказал Ляшко.

Как сообщал Укринформ, при Министерстве здравоохранения Украины начал работу круглосуточный оперативный штаб по противодействию распространению коронавируса.

В Украине зафиксировано уже 218 случаев коронавирусной болезни Covid-19.

По данным Worldmeters, по состоянию на утро 27 марта в мире заражены коронавирусом 533015 человек, из них 124387 выздоровели и 24093 умерли.

По материалам: ukrinform.ru