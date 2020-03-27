МАУ отменяет спецрейс Дубаи-Киев

Авиакомпания "Международные авиалинии Украины" отменяет спецрейс Дубаи-Киев от 28 марта.

Об этом сообщает МАУ в Facebook.

"Два дня тому назад правительство Украины приняло решение полностью запретить выполнение всех пассажирских перевозок, в том числе международных эвакуационных рейсов в Украину с 00:00 28 марта … В связи с неопределенностью, МАУ вынуждена отменить спецрейс PS1174 Дубаи — Киев от 28 марта", — говорится в сообщении.

Также замечают, что в МАУ всё еще не имеют четкого разъяснения авиационной власти о режиме выполнения спецрейсов от 28 и 29 марта, билеты на которые были приобретены фактически до вышеупомянутого решения.

"Уважаемые пассажиры, мы прилагали и прилагаем максимум усилий, чтобы помочь всем украинским гражданам вернуться домой, где бы они ни находились, и очень ждем ответа правительства о механизме вашей эвакуации в Украину", — добавляют в авиакомпании.

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Кроме того, замечают, что как только получат такое разрешение, сразу же, без каких-либо дополнительных доплат и сборов, перебронируют билеты на новые рейсы.

Как сообщал Укринформ, ранее авиакомпания "Международные авиалинии Украины" также отменила все регулярные рейсы по 24 апреля включительно в связи с решением правительства о режиме чрезвычайной ситуации на территории Украины.

14 марта Кабмин принял решение о временном запрещении въезда в Украину иностранцев и закрыл международное пассажирское сообщение. Временный запрет на въезд на территорию Украины иностранных граждан начал действовать с 00 ч. 00 мин. 16 марта. С 17 марта закрыты пункты пропуска через государственную границу Украины для авиационного, железнодорожного и автобусного сообщения.

С 18 марта в Украине приостановлено всё внутреннее пассажирское междугороднее сообщение: железнодорожное, автобусное и авиационное.

23 марта Кабмин принял решение о запрещении украинцам покидать Украину с туристической целью с 24 марта.

Также правительство запретило с 12:00 24 марта принимать и отправлять воздушные суда, которые выполняют пассажирские перевозки во всех аэропортах, кроме "Борисполя".

25 марта Кабмин ввел режим чрезвычайной ситуации по всей территории Украины на 30 дней.

Согласно решению правительства, до 24 апреля запрещены регулярные и нерегулярные перевозки пассажиров автомобильным транспортом в пригородном, междугородном, внутриобластном и межобластном сообщении; пассажирские перевозки авиационным транспортом.

По данным Worldmeters, в мире заражено коронавирусом 556 019 человек, из них 128 717 выздоровели и 25 226 умерли.

По материалам: ukrinform.ru