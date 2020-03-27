МИД запускает программу «Защита» для застрявших за рубежом украинцев

Зарубежные дипломатические учреждения Украины разворачивают специальную программу "Защита" для украинцев, которые после закрытия украинской границы этой ночью останутся за пределами Родины.

Об этом заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба в видеообращении, опубликованном в Facebook.

"Мы ищем возможности вернуть вас и после того, как будет закрыто регулярное пассажирское сообщение. Для тех, кто застрял за рубежом в настоящее время, мы будем предоставлять максимальную помощь. И сегодня я поручил всем зарубежным дипломатическим учреждениям развернуть программу "Защита". Это ваша защита в тех сверхсложных условиях, в которых вы оказались», — обратился министр к украинским гражданам за рубежом.

Он объяснил, что больше информации о "Защита" можно будет найти на официальной странице МИД и других страницах в соцсетях.

Кулеба напомнил, что Украина полностью прекращает регулярное пассажирское сообщение в полночь с 27 на 28 марта.

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"Мы будем оказывать максимальное содействие в рамках наших возможностей. Граница ни в коем случае не останавливается на замок. Можно будет возвращаться в Украину автомобилем, пешком", — подчеркнул он.

Министр также уверил, что МИД знает о местонахождении украинцев по всему миру и о проблемах, например, штрафах за превышение срока пребывания в странах пребывания, и пообещал заниматься решением этих вопросов.

По его словам, только на Бали украинцев — 700, на Гоа — 154, полсотни людей в Перу и даже на острове Палау в Тихом океане есть 9 наших сограждан.

Ранее Президент Владимир Зеленский сообщил, что Украина до конца пятницы, 27 марта, полностью закроет государственную границу, а об украинцах, которые не успеют вернуться, позаботятся дипломаты с учетом состояния эпидемиологической ситуации в местах их пребывания.

По материалам: ukrinform.ru