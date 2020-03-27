Минцифры представит образовательный сериал для госслужащих на базе инструментов Google

Через несколько дней Министерство цифровой трансформации Украины представляет образовательный сериал на платформе "Дія. Цифрова освіта" "Цифровая грамотность государственных служащих 1.0. на базе инструментов Google".

Об этом ведомство сообщает на своем Telegram-канале.

"30 марта Минцифра представляет образовательный сериал "Цифровая грамотность государственных служащих 1.0. на базе инструментов Google", — говорится в сообщении.

Благодаря этому сериалу, объясняют в ведомстве, госслужащие овладеют: совместное редактирование документов в Google Документы; сбор данных с помощью Google-формы; совместное планирование с помощью Google-календарь; использование заметок Google Keep; получение уведомлений с помощью Google Оповещения; создание виртуальных комнат Google Classroom; сокращение ссылок и анализ переходов по ссылке.

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В Минцифры добавили, что сам сериал разработан в сотрудничестве с компанией Google и воплощен при поддержке швейцарско-украинской Программы EGAP, которая финансируется Швейцарским агентством по развитию и сотрудничеству и реализуется Фондом Восточная Европа и Фондом Innovabridge.

Как сообщалось, к концу года в Минцифры планируют запустить более 20 образовательных сериалов.

По материалам: ukrinform.ru