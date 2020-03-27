МОН будет отстаивать финансирование развивающих программ образования и науки

Минобразования и науки и профильный комитет ВР понимают всю критичность ситуации в стране, однако выступают против предложений Минфина, предусматривающих полное сворачивание развивающих программ образования и науки.

Об этом говорится в совместном письме МОН и профильного комитета ВРУ, которое было направлено Министерству финансов сегодня, 27 марта 2020 года, сообщается на сайте Министерства образования и науки.

"Минфин предлагает уменьшить общий объем финансирования образования и науки почти на 5 млрд 847 млн ​​230,2 тыс. грн. Эта сумма включает все развивающие программы образования и науки, среди которых субвенция НУШ, средства на грантовое финансирование науки через Нацфонд исследований, базовое финансирование науки в университетах и ​​другие направления поддержки трансформаций образования и науки", — говорится в сообщении.

В приложении к письму МОН и профильный комитет требуют сохранить на развитие хотя бы программы общим объемом 1,7 млрд грн.

Среди них — программа грантового финансирования научных исследований через Национальный фонд исследований. В целом ее объем составляет 525 млн 533,3 тыс. грн, из которых Минфин предлагает убрать 500 млн 338,7 тыс. Грн. Позиция Комитета ВРУ и МОН — полностью сохранить программу.

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"Забрать эти средства — значит забрать любое финансирование научных исследований в Украине. Это также будет означать невозможность украинской науки противодействовать пандемии коронавируса Covid-19. Именно на грантовом финансировании разработки методов диагностики и производство тест-систем для детектирования короновируса Covid-19, молекулярный дизайн и синтез новых лекарственных средств, санитарно-эпидемиологический анализ особенностей распространения короновируса Covid-19 и другие направления противодействия пандемии коронавируса. Руководство Национального фонда исследований готово сосредоточить грантовое финансирование науки в 2020 году", — отмечается в объяснении в приложении к письму.

Не менее важной для развития науки является программа базового финансирования науки в университетах, на которую запланировано 400 млн грн. Важно, чтобы на это направление были сохранены хотя бы 220 млн грн, чтобы обеспечить лучших ученых минимально необходимым оборудованием.

Еще одна принципиальная позиция — хотя бы частичное сохранение субвенции для развития Новой украинской школы. Так, Минфин предлагал уменьшить ее с 1,4 млрд грн до 361 тысячи грн. Позиция МОН и профильного комитета ВРУ — сохранить хотя бы 1 млрд 60 млн грн, направленных на оборудование школ к новому учебному году.

"Отсутствие этих средств углубит неравенство среди учащихся школ и нанесет серьезный ущерб внедрению реформы НУШ", — говорится в приложении к документу.

Сохранить хотя бы частично просят также программу "Состоятельная школа для лучших результатов", которая предусмотрена для оборудования опорных и крупных школ. Всего в общем фонде бюджета было предусмотрено 1,5 млрд грн на эту программу, просят сохранить хотя бы 500 млн грн.

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Принципиальным также является развитие учреждений профессионального образования — программу развития учебно-практических центров в них предлагали убрать полностью. МОН и профильный Комитет настаивают, что стоит сохранить хотя бы 100 млн грн из 259 млн грн, которые были запланированы.

Хотя бы 3 млн грн из 7,3 млн грн, которые были запланированы, важно сохранить для проведения сертификации учителей — нового механизма, который позволяет лучшим педагогам получить 20% надбавки к зарплате. Процедура сертификации педагогов в этом году уже началась — сейчас идет второй этап, в котором участвуют 1045 педагогов. Эти средства необходимы для завершения процесса сертификации в 2020 году.

Также просят сохранить средства на льготные долгосрочные кредиты для получения высшего образования, по крайней мере те, которые уже успели дать, хотя бы частичную надбавку для молодых учителей и технические работы, в частности для УЦОКО, которому нужно печатное оборудование для проведения ВНО в этом году.

"Мы выступаем против предложений Министерства финансов Украины, которые лишают образование и науку каких-либо шансов на развитие и наносят непоправимый вред будущему нашей страны. Именно от уровня образования и науки зависит то, какой будет Украина в будущем, насколько прочно она будет стоять на ногах и выдержит ли все последующие вызовы", — говорится в официальной позиции МОН и Комитета ВРУ по вопросам образования, науки и инноваций.

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Как сообщал Укринформ, Министерство финансов разрабатывает изменения в государственный бюджет для направления средств на противодействие коронавирусу из других неприоритетных государственных программ.

Кабинет министров 25 марта ввел режим чрезвычайной ситуации во всей Украине с целью предотвращения распространения Covid-19.

По материалам: ukrinform.ru