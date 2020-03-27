Общественный вещатель просит, чтобы Кабмин не урезал ему расходы

Общественному вещателю при пересмотре бюджета планируют сократить 480 млн грн. Уменьшение финансирования грозит привести к полной остановке работы телерадиокомпании.

Об этом говорится в открытом письме Общественного вещателя к Кабинету министров Украины, обнародованном в Facebook.

«26 апреля в публичных источниках появилась информация о намерениях Кабинета министров Украины пересмотреть расходы государственного бюджета, в частности существенно сократить финансирование гуманитарной сферы, программ в поддержку культуры, спорта, информационной политики, планируется и уменьшить финансирование Общественного вещателя на сумму около 480 млн грн», — говорится в письме.

Как отмечается, бюджет Национальной общественной телерадиокомпании Украины в 2020 году должен составить 1 млрд 711 млн 516 тыс. грн, что на 300 млн меньше, чем предусмотрено в законе «Об общественном телевидении и радиовещании Украины». Уменьшение бюджета Общественного еще почти на 480 млн грн, а также уплата телерадиокомпанией государственного долга перед компанией «Евроньюс» в сумме около 350 млн грн приведет к уменьшению финансирования на 830 млн грн.

Авторы письма напомнили, что на сегодня счета Общественного вещателя под арестом из-за долга бывшей государственной компании перед «Евроньюс». Еще 18 февраля Министерство юстиции открыло исполнительное производство о взыскании с Общественного государственного долга в сумме 10 млн 591 тыс. 224 евро 48 центов и 73 080 грн судебного сбора в пользу акционерного общества «Евроньюс», также 1,6 млн евро исполнительного сбора телерадиокомпания должна уплатить дополнительно.

Поэтому после уплаты долга и уменьшения бюджетного финансирования у вещателя останется только 881 млн грн. Таких средств недостаточно для работы телерадиокомпании, ведь даже на расходы «выживания» (оплата услуг трансляции, налогов и обязательных сборов, коммунальных платежей и существующих обязательств) нужно больше.

Как подчеркивают в Общественном, таким образом уменьшение финансирования может привести к полной остановке работы телерадиокомпании, а это два национальных телеканала (UA: Перший и UA: Культура), три национальных радиоканала (UA: Українське радіо, UA: Радіо Промінь, UA: Радіо Культура), а также диджитал-платформы и теле- и радиоканалы в каждом уголке страны.

По словам авторов письма, вследствие такого пересмотра государственного бюджета страна может остаться без Общественного вещателя. Лишение финансирования культуры и информационной сферы приведет к деградации и дезинформации, что станет сложным вызовом для нашего государства.

«Поэтому обращаемся к Кабинету министров Украины с просьбой пересмотреть такие намерения, оставив соответствующим институтам сфер культуры и информационной политики по меньшей мере шанс на выживание в 2020 году», — призывают на Общественном.

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Как сообщал Укринформ, Министерство финансов разрабатывает изменения в государственный бюджет для направления средств на противодействие коронавируса из других неприоритетных государственных программ.

25 марта правительство Украины ввело режим чрезвычайной ситуации по всей территории страны и продлило карантин до 24 апреля.

В Украине зафиксировано 218 случаев заражения коронавирусом, из них 5 летальных, 4 человека выздоровели.

По данным Worldmeters, по состоянию на утро 27 марта в мире заражены коронавирусом 533 015 человек, из них 124 387 выздоровели и 24 093 умерли.

По материалам: ukrinform.ru