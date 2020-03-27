Последствия могут быть необратимыми – Пушилин выступил с заявлением по поводу эпидемиологической обстановки в «ДНР»

Главарь, так называемой «ДНР» Денис Пушилин выступил с заявлением по поводу эпидемиологической ситуации в «ДНР». Пушилин отметил, что в «республике» по-прежнему нет ни одного подтвержденного случая заболевания коронавирусом. Пушилин заявил, что «республика» не может себе позволить полностью остановить все предприятия. Поэтому «власти» «республики», по его словам, не будут спешить с принятием решения о чрезвычайном положении.

Об этом сообщает НБН, ссылаясь на независимое издание DonPress.

Главарь «ДНР» Денис Пушилин заявил, что эпидемиологическая ситуация в «республике» под контролем. Он по-прежнему заявляет, что в «республике» нет ни одного подтвержденного случая заболевания коронавирусом. По его словам, решение о введении чрезвычайного положения будет принято только после того, как появятся первые инфицированные коронавирусом.

«Последствия введения режима чрезвычайного положения, для многих представителей малого и среднего бизнеса в наших условиях могут быть необратимыми. Поэтому мы должны действовать на опережение и не дать коронавирусу ни единого шанса», — заявил «руководитель» непризнанной республики.

Главарь непризнанной республики заявил, что жители ОРДЛО должны проявить «гражданскую сознательность» и прислушаться ко всем рекомендация «министерства здравоохранения республики». Он также обратился и к людям пенсионного возраста и призвал их сидеть дома.

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