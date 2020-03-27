Паспортизация жителей ОРДЛО: в «ДНР» рассказали, какие привилегии дает паспорт гражданина РФ

В так называемой «ДНР» заявили, что все жители «республики», которые прибыли из РФ должны отбыть дома 14-дневную самоизоляцию. Но, для некоторых жителей ОРДЛО – это правило не действует. «Власти» незаконной республики сообщили, что те, кто едет в Россию для получения паспорта гражданина РФ, после возвращения в «республику» не должны соблюдать 14-дневную изоляцию.

Об этом сообщает НБН, ссылаясь на портал DonPress.

«Власти ДНР» решили сделать исключение для жителей ОРДЛО, которые отправились в Россию за паспортом гражданина РФ. После возвращения обратно в «ДНР» им не придется находиться 14 дней под наблюдением врачей.

Кроме того, поездка в РФ за паспортом для жителей ОРДЛО – это весомая причина, чтобы их пропустили на границе. Ведь, как известно, РФ закрыла «границу» с так называемыми «Л/ДНР» из-за угрозы распространения коронавируса. Но, даже пандемия коронавируса не мешает РФ продолжать масштабную паспортизацию жителей временно оккупированных украинских территорий.

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