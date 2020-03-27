Прогноз погоды на 27 марта 2020 года: будет по-весеннему тепло и без осадков

По прогнозу синоптика Натальи Диденко 27 марта в Украине будет тепло сухо и солнечно, осадки не прогнозируются.

Об этом сообщает НБН со ссылкой на 24tv.ua.

Кое-где воздух прогреется до +16 градусов. Несмотря на такую благоприятную и теплую погоду, ночи все же будут холодными.

«Антициклон Юрген и дальше не будет подпускать в Украину никаких дождей – везде сухо и солнечно», — написала украинский синоптик Наталья Диденко.

Ветер восточный, умеренный, на Юге и Востоке – временами может усилиться до штормового.

Теплее всего будет на Закарпатье. Там воздух прогреется до +15…+17 градусов.

Прохладнее – на Тернопольщине, Хмельнитчине, Винницкой, Черкасской, Полтавской и Черниговской областях. Максимум – +11…+13 градусов.

В Киеве 27-го марта также ожидается сухая и солнечная погода с температурой воздуха ночью около нуля. Днем в столице потеплеет до +14 градусов.

Ранее сообщалось о прогнозе погоды на 26 марта.