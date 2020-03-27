Прогноз погоды на 27 марта 2020 года: будет по-весеннему тепло и без осадков

Важное Общество
Ник Петров0
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По прогнозу синоптика Натальи Диденко 27 марта в Украине будет тепло сухо и солнечно, осадки не прогнозируются.

Об этом сообщает НБН со ссылкой на 24tv.ua.

Прогноз погоды на 27 марта 2020.
В Украине установилась теплая весенняя погода. Фото: today.ua.

Кое-где воздух прогреется до +16 градусов. Несмотря на такую благоприятную и теплую погоду, ночи все же будут холодными.

«Антициклон Юрген и дальше не будет подпускать в Украину никаких дождей – везде сухо и солнечно», — написала украинский синоптик Наталья Диденко.

Ветер восточный, умеренный, на Юге и Востоке – временами может усилиться до штормового.

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Теплее всего будет на Закарпатье. Там воздух прогреется до +15…+17 градусов.

Прохладнее – на Тернопольщине, Хмельнитчине, Винницкой, Черкасской, Полтавской и Черниговской областях. Максимум – +11…+13 градусов.

В Киеве 27-го марта также ожидается сухая и солнечная погода с температурой воздуха ночью около нуля. Днем в столице потеплеет до +14 градусов.

Ранее сообщалось о прогнозе погоды на 26 марта.


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