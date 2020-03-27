СБУ разоблачила в Днипре агента ФСБ

Контрразведка СБУ разоблачила и пресекла в Днипре подрывную деятельность агента российских спецслужб.

Об этом сообщает пресс-центр СБУ.

«По предварительным данным следствия, житель областного центра, бывший работник МВД, инициативно установил контакт с представителями ФСБ РФ во время нахождения в России. По заданию кураторов фигурант должен был собирать сведения о количественном составе, местах дислокации и вооружении украинских воинских подразделений на территории Днепропетровской области. Представителей ФСБ также интересовала информация о военнослужащих и сотрудниках правоохранительных органов региона, которые участвовали в операции Объединенных сил. Собранные данные агент должен передавать российским кураторам по налаженным каналам связи», — говорится в сообщении.

Отмечается, что во время обысков в квартире злоумышленника сотрудники СБУ обнаружили доказательства противоправной деятельности.

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В настоящее время следователи СБУ сообщили фигуранту о подозрении согласно ч. 1 ст. 111 (государственная измена) Уголовного кодекса Украины.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 12 до 15 лет.

Мероприятия по разоблачению агента иностранных спецслужб проводились под процессуальным руководством прокуратуры Днепропетровской области.

Фото в тексте: СБУ

По материалам: ukrinform.ru