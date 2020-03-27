SkyUp отменяет все регулярные рейсы до 24 апреля

Украинская авиакомпания SkyUp Airlines отменяет все регулярные рейсы до 24 апреля в связи с решением правительства о введении чрезвычайной ситуации.

Об этом сообщается на сайте SkyUp 27 марта.

"В связи с продлением мер, призванных предотвратить распространение коронавирусной инфекции, авиакомпания SkyUp Airlines отменяет все регулярные рейсы до 24 апреля включительно. Пассажиры, которые приобрели билеты на рейсы с вылетом в период временного прекращения авиасообщения, могут перенести их на более поздний срок или получить возмещение стоимости билета в соответствии с условиями тарифа", — говорится в сообщении.

Также отмечается, что карантин является форс-мажорным обстоятельством, и авиакомпания не может выполнить рейсы в этот период в связи с введением органами государственной власти Украины и других стран мира временного ограничения пересечения государственной границы, а также карантина, который официально отнесен к форс-мажорным обстоятельствам (Закон Украины «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины, направленных на предупреждение возникновения и распространения коронавирусной болезни (Covid-19)» от 17.03.2020 г.)

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Согласно законодательству и в соответствии с правилами авиакомпании, в случае отмены рейса из-за форс-мажорных обстоятельств, пассажир может рассчитывать на изменение даты вылета без дополнительных доплат или на возврат стоимости приобретенных авиабилетов согласно условиям примененного тарифа.

По всем вопросам, связанным с изменением даты или возмещением стоимости билетов, нужно направить запрос на электронную почту letstalk@skyup.aero, если билет приобретен на сайте авиакомпании или обратиться по месту бронирования билета, если билет приобретен через агентскую сеть авиакомпании.

В авиакомпаниии предупреждают, что в связи с большим количеством запросов, срок обработки обращения может быть дольше, чем в обычных условиях. Также уверяют, что все запросы будут обязательно обработаны.

Как сообщал Укринформ, ранее авиакомпания "Международные авиалинии Украины" также отменила все регулярные рейсы до 24 апреля включительно в связи с решением правительства о режиме чрезвычайной ситуации на территории Украины.

14 марта Кабмин принял решение о временном запрете въезда в Украину иностранцев и закрыл международное пассажирское сообщение. Временный запрет на въезд на территорию Украины иностранных граждан начал действовать с 00 ч. 00 мин. 16 марта. С 17 марта закрыты пункты пропуска через государственную границу Украины для авиационного, железнодорожного и автобусного сообщения.

С 18 марта в Украине приостановлено все внутреннее пассажирское междугороднее сообщение: железнодорожное, автобусное и авиационное. 23 марта Кабмин принял решение о запрете украинцам выезжать из Украины с туристической целью с 24 марта.

Также правительство запретило с 12 часов 24 марта принимать и отправлять воздушные суда, выполняющие пассажирские перевозки во всех аэропортах, кроме "Борисполя".

25 марта Кабмин ввел режим чрезвычайной ситуации по всей территории Украины на 30 дней.

По материалам: ukrinform.ru