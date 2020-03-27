Стало известно, когда коронавирус уйдет из Украины: прогноз неутешительный

Главное Общество
Ник Петров0
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По заявлению бывшего главного санитарного врача Украины Святослава Протаса, пандемия коронавируса может пойти на спад после того, как этой болезнью переболеют минимум 30% населения нашей страны.

Об этом сообщает НБН со ссылкой на hvylya.net.

Когда коронавирус уйдет из Украины.
Стало понятно,когда пандемия покинет Украину. Фото: hvylya.net.

При этом Протас подчеркнул, что судить об улучшении ситуации, опираясь лишь на статистику об умерших и выздоровевших пациентов, зараженных коронавирусом, нельзя.

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По его словам, условия для того, чтобы прекратилось распространение вирусного возбудителя, будут созданы после того, как сформируется коллективный иммунитет.

«Вопрос не в том, сколько поправиться, а в том, сколько переболеет. Для того, чтобы остановить распространение любого возбудителя, в том числе вируса, необходимо, чтобы сформировался коллективный иммунитет. Для этого необходимо, чтобы переболели от 30 до 70% населения. Поэтому, когда заболеет 30%, ситуация пойдет на спад», —  предположил Протас.

По состоянию на 27 марта в Украине, было подтверждено 218 случаев заражения коронавирусной инфекцией. При этом, пятеро пациентов умерли, четверых зараженных вылечили.

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Ранее сообщалось о том, как США и Саудовская Аравия красиво поиздевались на Путиным.


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