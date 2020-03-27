Суд арестовал Кожару на два месяца, залог — 14 миллионов

Шевченковский райсуд столицы избрал меру пресечения в виде содержания под стражей на 60 суток с возможностью внесения залога в размере 14 млн 82 тыс. грн экс-министру иностранных дел Леониду Кожаре, который подозревается в убийстве бизнесмена Сергея Старицкого.

Соответствующее решение объявил судья Андрей Трубников, передает корреспондент Укринформа.

"Суд постановил: ходатайство удовлетворить. Применить к подозреваемому Кожаре меру пресечения в виде содержания под стражей до 25 мая 2020 года. Определить Кожаре залог в размере 14 млн 82 тыс. 400 грн, что в достаточной мере будет гарантировать выполнение подозреваемым возложенных на него обязательств", — постановил судья.

В случае внесения залога суд обязал Кожару являться к следователю, не отлучаться из населенного пункта, в котором он зарегистрирован, без разрешения следователя, воздержаться от общения с потерпевшими, сдать паспорта для выезда за границу и носить электронное средство контроля.

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Как сообщалось, прокуроры просили суд арестовать экс-министра на 60 суток без права внесения залога.

Следствие сочло, что Кожара убил бизнесмена Старицкого, а затем инсценировал его самоубийство.

В то же время адвокаты Кожары заявили, что его жена Марина Козерод созналась в убийстве бизнесмена Старицкого. Об этом якобы говорится в ее заявлении, которое она подала 25 марта.

21 февраля в доме министра иностранных дел Украины в 2012-2014 годах Леонида Кожары, в с.Чайки, произошло убийство бывшего руководителя телеканала "Интер", гендиректора телекомпании "Тонис" и одного из владельцев рекламного холдинга Atlantic group Сергея Старицкого.

Изначально полиция расследовала факт самоубийства, однако впоследствии смерть бизнесмена квалифицировали как умышленное убийство.

По информации прокуратуры Киевской области, досудебным расследованием установлено, что 21 февраля подозреваемый, его жена и Старицкий употребляли алкогольные напитки. Между мужчинами "на почве внезапно возникших неприязненных отношений" произошел конфликт, который перерос в драку.

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Подозреваемый взял пистолет и нанес потерпевшему удар в затылок, после чего выстрелил ему в голову, от чего тот скончался на месте.

Экс-министру иностранных дел 25 марта сообщено о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины (умышленное убийство, то есть умышленное противоправное причинение смерти другому человеку).

Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от семи до 15 лет.

По материалам: ukrinform.ru