Суд арестовал Кожару на два месяца, залог — 14 миллионов

Общество
Таисия Слепцова0
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Суд арестовал Кожару на два месяца, залог - 14 миллионов

Шевченковский райсуд столицы избрал меру пресечения в виде содержания под стражей на 60 суток с возможностью внесения залога в размере 14 млн 82 тыс. грн экс-министру иностранных дел Леониду Кожаре, который подозревается в убийстве бизнесмена Сергея Старицкого.

Соответствующее решение объявил судья Андрей Трубников, передает корреспондент Укринформа.

"Суд постановил: ходатайство удовлетворить. Применить к подозреваемому Кожаре меру пресечения в виде содержания под стражей до 25 мая 2020 года. Определить Кожаре залог в размере 14 млн 82 тыс. 400 грн, что в достаточной мере будет гарантировать выполнение подозреваемым возложенных на него обязательств", — постановил судья.

В случае внесения залога суд обязал Кожару являться к следователю, не отлучаться из населенного пункта, в котором он зарегистрирован, без разрешения следователя, воздержаться от общения с потерпевшими, сдать паспорта для выезда за границу и носить электронное средство контроля.

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Как сообщалось, прокуроры просили суд арестовать экс-министра на 60 суток без права внесения залога.

Следствие сочло, что Кожара убил бизнесмена Старицкого, а затем инсценировал его самоубийство.

В то же время адвокаты Кожары заявили, что его жена Марина Козерод созналась в убийстве бизнесмена Старицкого. Об этом якобы говорится в ее заявлении, которое она подала 25 марта.

21 февраля в доме министра иностранных дел Украины в 2012-2014 годах Леонида Кожары, в с.Чайки, произошло убийство бывшего руководителя телеканала "Интер", гендиректора телекомпании "Тонис" и одного из владельцев рекламного холдинга Atlantic group Сергея Старицкого.

Изначально полиция расследовала факт самоубийства, однако впоследствии смерть бизнесмена квалифицировали как умышленное убийство.

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По информации прокуратуры Киевской области, досудебным расследованием установлено, что 21 февраля подозреваемый, его жена и Старицкий употребляли алкогольные напитки. Между мужчинами "на почве внезапно возникших неприязненных отношений" произошел конфликт, который перерос в драку.

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Подозреваемый взял пистолет и нанес потерпевшему удар в затылок, после чего выстрелил ему в голову, от чего тот скончался на месте.

Экс-министру иностранных дел 25 марта сообщено о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины (умышленное убийство, то есть умышленное противоправное причинение смерти другому человеку).

Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от семи до 15 лет.

По материалам: ukrinform.ru


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