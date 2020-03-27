Суду осталось рассмотреть два тома в деле Труханова

Высший антикоррупционный суд по делу о недостоверном декларировании городским головой Одессы Геннадием Трухановым рассмотрел уже 32 из 34-х томов материалов следствия.

Об этом сообщает пресс-служба ВАКС.

"Сегодня, 27 марта, в Высшем антикоррупционном суде состоялось судебное заседание по обвинению мэра Одессы… Коллегия судей исследовала еще 12 томов предоставленных следствием материалов. Всего их уже исследовано 32 тома из 34-х", — говорится в сообщении.

Отмечается, что в связи с общенациональным карантином судебное разбирательство дела проходило в формате видеоконференции.

Следующее судебное разбирательство состоится 31 марта 2020 в 9:00.

В ВАКС напомнили, что городского голову Одессы подозревают в предоставлении недостоверных сведений в декларации за 2015-2016 годы (ст. 366-1 УК Украины).

Как сообщал Укринформ, решение о передаче в ВАКС обвинительного заключения САП в отношении Труханова вынес в октябре Приморский суд Одессы.

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САП инкриминирует Труханову совершение преступления, предусмотренного ст. 366-1 УК (декларирование недостоверной информации).

По данным САП, Труханов не задекларировал квартиру, два паркоместа, эллинг, дачу, нежилую недвижимость, два автомобиля, а также доли акций в компаниях и проценты по вкладам в банках. Общий объем незадекларированных средств в виде имущества и других ценностей превышает 50 миллионов гривень.

По материалам: ukrinform.ru