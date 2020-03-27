В Киеве ещё 8 людей заболели коронавирусом: общее число зараженных в столице теперь равно 55

Ещё утром сообщалось о 47 заболевших в украинской столице, но состоянием на 12 часов их число увеличилось к 55.

Информацией поделился мэр Киева Виталий Кличко в новом видеообращении, пишет «НБН«.

«У нас ещё 8 новых случаев заражения коронавирусом. Заболело 4 женщины возрастом от 31 до 59 лет и 4 мужчин от 42 до 59 лет. Двое заболевших уже в Александровской больнице, двое в госпитале МВД, двое в больнице No 4 и ещё двое остались на самоизоляции».

Кличко добавил, что тесты провели 1500 жителям Киева, на проверке 32 образца:

«Пожалуйста, ограничьте свои контакты. Вирус довольно агрессивный и очень быстро распространяется».

Напомним, ранее мы писали, что в Украине 218 случаев коронавируса.