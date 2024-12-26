Городской глава в своем Telegram-канале сообщил, что с начала полномасштабного вторжения российских войск в Украину в результате вражеских обстрелов в украинской столице были повреждены почти 2000 объектов, информирует издание «НБН».

Чиновник уточнил, что, в частности, за почти три года большой войны в Киеве получили повреждения разных степеней 1310 многоэтажек. По его словам, на сегодня за средства столицы были полностью отстроены 22 из 36 наиболее поврежденных жилых домов, люди смогли вернуться в свои квартиры.

Кличко добавил, что в городе начинаются работы по ликвидации последствий обстрелов сразу после атак, поврежденные многоэтажные дома восстанавливаются максимально быстро.

Напомним, что 20 декабря ВС РФ нанесли массированный ракетный удар по столице Украины. В Министерстве обороны страны-агрессора назвали атаку «ответом» на обстрел ВСУ завода в Ростовской области.

Также Киев оказался под ударом и на Рождество – 25 декабря оккупанты били по энергетическим объектам в Украине. В ДТЭК сообщили о последствиях масштабного обстрела.