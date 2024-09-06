Как информирует «НБН» со ссылкой на материал «Трибуны», у экс-чемпиона мира Владимира Кличко сложилось предсказуемое мнение об исходе реванша Александра Усика и Тайсона Фьюри.

По словам Кличко, предстоящий поединок будет различаться с предыдущим, вопреки тому, что Владимир не в состоянии «посмотреть в будущее», как это делает его старший брат [мэр Киева Виталий Кличко].

Впрочем, младший брат уверен — следующая схватка между Фьюри и Усиком или станет короткой, поскольку Александр нокаутирует Тайсона, или будет отличаться высокой сложностью для обоих соперничающих спортсменов — гораздо труднее, чем первая.

Младший Кличко акцентировал на своем выборе победителя грядущего поединка:

…Я горжусь Александром… Усик войдет в историю как один из самых уникальных спортсменов в боксе.

Ранее мы писали о том, что Усик объяснил, зачем подарил Зеленскому свой пояс чемпиона.