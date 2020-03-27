В период кризиса украинцам предлагают бесплатно сделать документы на пребывание в Польше

Трудовые мигранты из Украины в условиях кризиса, вызванного пандемией коронавируса, могут рассчитывать в Польше на бесплатную помощь в оформлении разрешительных документов на пребывание и работу в РП.

В рамках акции "Work — not Travel" одна из крупнейших рекрутинговых компаний в Польше EWL предлагает своим работникам из Украины, которые уже находятся в Польше на основании виз или безвиза, бесплатно оформить карту пребывания — разрешение на временное пребывание в Польше на срок до трех лет, сообщает EWL Group.

"Акция появилась в момент, когда украинские граждане, которые работают в Польше на краткосрочной основе (виза или биометрический паспорт — ред.), особенно обеспокоены своей судьбой и перспективой заработка в Польше. Именно поэтому мы предлагаем им больший комфорт, гарантию длительного трудоустройства и надежного заработка, а также возможность выбора своей профессиональной тропы в Польше", — отметила руководитель отдела легализации EWL Group Мария Кузенко.

По ее словам, поскольку трудовые мигранты из Украины часто жалуются на сложность в получении вида на жительство, то теперь вместо них это сделает польская компания.

В рамах акции "Work — not Travel" фирма обязуется выполнить за работника из Украины все формальности с подачей документов на вид на жительство, а также покрыть все затраты на получение этого документа. Главным условием получения этого документа будет трудоустройство иностранца в Польше посредством EWL Group в течение не менее трех месяцев.

В частности, за символический 1 злотый компания подготовит за своих будущих работников заявление на получение разрешения на временное пребывание и работу в Польше, соберет все необходимые документы, а также будет представлять интересы иностранцев перед органами польской власти до момента получения вида на жительство.

Как отмечается, граждане Украины должны будут только уплатить гербовый сбор за подачу заявления и доверенности в размере 507 злотых (более 3,2 тыс. грн), однако фирма вернет им эту сумму при условии, что они не менее 3-х месяцев будут трудоустроены в Польше с EWL.

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Как известно, в Польше по состоянию на сегодняшний день может находиться от 1 до 1,5 млн трудовых мигрантов из Украины. В свете кризисной ситуации в связи с закрытием многих предприятий и учреждений в Польше, где работали украинцы, правительство Польши в своем плане антикризисных мер для экономики РП под названием "Антикризисный щит" предлагает иностранцам из-за пределов ЕС, у которых заканчивается срок действия виз и карт пребывания, продолжить легальность их пребывания в Польше на срок действия состояния эпидемии плюс 30 дней. В пятницу Сейм должен проголосовать за "Антикризисный щит".

По состоянию на 26 марта коронавирусом в Польше заразились 1163 человека, умерли 14 человек.

По материалам: ukrinform.ru