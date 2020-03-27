Укрзализныця 29 марта вернет украинцев из РФ

Укрзализныця 27-29 марта выполнит спецрейс по маршруту "Киев — Москва — Киев", которым заберет украинцев из Российской Федерации в связи с карантинными ограничениями.

Об этом сообщается на сайте Мининфраструктуры.

«Укрзализныця по поручению Министерства иностранных дел и Министерства инфраструктуры Украины назначила на 27 марта рейс поезда № 906 Киев — Москва и обратно для возвращения в свои страны граждан Украины и Российской Федерации, которые вследствие ограничительных мер, в связи с карантином, не имеют возможности самостоятельно пересечь границу», — говорится в сообщении.

Как отмечается, поезд отправится из Киева 27 марта в 18:36, а прибудет в Москву 28 марта в 10:14.

В обратном направлении поезд под № 905 отправится из Москвы 28 марта в 19:35 и прибудет в Киев 29 марта в 7:32.

Билеты на указанный поезд доступны в продаже только через онлайн-систему booking.uz.gov.ua.

Читайте также: Укрзализныця будет возвращать 100% стоимости билетов

Как сообщалось, в связи с распространением коронавируса Кабмин 14 марта принял решение о временном запрете въезда в Украину иностранцам и закрыл международное пассажирское сообщение.

Украина возвращает украинцев из-за рубежа и после закрытия авиасообщения и границ. Специальные авиарейсы осуществляют авиакомпании Sky Up Airlines и МАУ. Также украинцев доставит из-за границы спецпоезд. По данным Министерства иностранных дел, по состоянию на 25 марта в Украину уже вернулось 82 804 человека при содействии дипломатических учреждений.

25 марта Кабмин ввел режим чрезвычайной ситуации по всей территории Украины и продлил карантин до 24 апреля.

По материалам: ukrinform.ru