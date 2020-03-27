Уличная дезинфекция безопасна для людей и животных — МВД

Спасатели ГСЧС во всех регионах проводят тщательную дезинфекцию дорог, тротуаров и помещений, где могут массово скапливаться люди, и эти мероприятия вполне безопасны.

Об этом сообщает МВД в Facebook.

"Распыляется специальная смесь, которая является полностью безопасной для людей и животных, а также не повреждает материалы и обеспечивает надежное смывание органических и неорганических веществ с любых поверхностей", — говорится в сообщении.

В МВД призывают граждан соблюдать карантинные и противовирусные меры, чтобы не допустить распространения вирусных инфекций.

Как сообщал Укринформ, по состоянию на утро 27 марта в мире от коронавируса заболели 533 015 человек, из них 124 387 выздоровели и 24 093 умерли.

В Украине зафиксировано 196 случаев, из них 5 летальных, 1 человек выздоровел.

С 12 марта в Украине на карантин закрыты учебные и торговые заведения, кроме продуктовых магазинов, аптек, автозаправок и банков. Приостановлена ​​работа метрополитенов в Киеве, Харькове и Днипре, прекращено междугороднее и межобластное автомобильное, железнодорожное и авиасообщение.

В то же время в трамваях, троллейбусах, автобусах, маршрутных такси разрешается перевозка количества пассажиров, которое в то же время не превышает половины количества мест для сидения, предусмотренных технической характеристикой транспортного средства и определенных в регистрационных документах.

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14 марта Кабинет министров принял решение о временном запрете въезда в Украину иностранцев и закрыл международное пассажирское сообщение. А с 17 марта закрыты пункты пропуска через государственную границу Украины для авиационного, железнодорожного и автобусного сообщения.

25 марта правительство ввело на всей территории Украины режим чрезвычайной ситуации до 24 апреля.

По материалам: ukrinform.ru