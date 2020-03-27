За сокрытие случаев Covid-19 у больниц будут забирать лицензии — Ляшко

За сокрытие выявления случаев коронавирусной болезни у медицинских учреждений будут отзывать лицензии, поскольку это вопрос национальной безопасности.

Об этом заявил на брифинге 27 марта заместитель министра здравоохранения, главный государственный санитарный врач Виктор Ляшко, сообщает корреспондент Укринформа.

"Если будут выявлены такие случаи (несообщения о выявленных случаях Covid-19 — ред.), то будут отзываться лицензии, будут наказываться руководители этих учреждений. Это вопрос национальной безопасности, поскольку сообщение о результате предусматривает проведение эпидемиологического расследования, отработки контактов, самоизоляцию, и это всё позволит нам сдерживать распространение коронавирусной болезни", — заявил Ляшко.

Он напомнил, что, в соответствии с действующим законодательством, учреждения здравоохранения в случае выявления инфекционного заболевания, в том числе и коронавирусной болезни, обязаны подать экстренное сообщение в учреждение общественного здоровья, которое ведет статистику.

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Кроме того, дополнительно были проинформированы все частные лаборатории, а также лаборатории учреждений здравоохранения о недопустимом несообщении или несвоевременном сообщении о случаях коронавирусной болезни, добавил главный госсанврач.

Как сообщал Укринформ, в Украине подтверждено 218 случаев Covid-19, из них 5 летальных, четыре человека выздоровели.

По данным Worldmeters, по состоянию на утро 27 марта в мире заражены коронавирусом 533 015 человек, из них 124 387 выздоровели и 24 093 умерли.

По материалам: ukrinform.ru