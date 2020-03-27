Законы о рынке земли и банковской деятельности являются камнем преткновения для выделения Украине больших денег от МВФ

Говоря о новой программе финансирования и возможности ее расширения, Глава Международного валютного фонда Кристалина Георгиева заявила, что Украине для получения денег необходимо выполнить два обязательных условия.

Об этом сообщает НБН со ссылкой на donpress.com.

Имеется в виду принятие Верховной Радой закона о невозврате банков бывшим владельцам и закона о рынке земли.

При этом Георгиева сообщила, что сумма новой программы финансирования может быть больше 5,5 млрд долларов, предварительная договоренность о которых была достигнута в 2019 году.

«На прошлой неделе был достигнут очень хороший прогресс в обсуждениях с украинскими властями нового механизма расширенного финансирования (EFF). Принятие законодательства, направленного на совершенствование системы урегулирования банковских проблем и земельной реформы, позволит быстро продвинуться вперед, доработав параметры нового соглашения с более широким доступом, чем предполагалось ранее», — сказала она.

Следует напомнить, что Украине действительно в декабре 2019 года удалось предварительно договориться о новой кредитной программе МВФ, но условия фонда до сих пор не были выполнены.

Ранее сообщалось о том, как США и Саудовская Аравия красиво сделали Россию.