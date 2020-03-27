Законы о рынке земли и банковской деятельности являются камнем преткновения для выделения Украине больших денег от МВФ

Главное Общество
Ник Петров0
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Говоря о новой программе финансирования и возможности ее расширения, Глава Международного валютного фонда Кристалина Георгиева заявила, что Украине для получения денег необходимо выполнить два обязательных условия.

Об этом сообщает НБН со ссылкой на donpress.com.

МВФ может не дать денег.
Два условия МВФ для выделения финансовой помощи Украине. Фото: donpress.com.

Имеется в виду принятие Верховной Радой закона о невозврате банков бывшим владельцам и закона о рынке земли.

При этом Георгиева сообщила, что сумма новой программы финансирования может быть больше 5,5 млрд долларов, предварительная договоренность о которых была достигнута в 2019 году.

«На прошлой неделе был достигнут очень хороший прогресс в обсуждениях с украинскими властями нового механизма расширенного финансирования (EFF). Принятие законодательства, направленного на совершенствование системы урегулирования банковских проблем и земельной реформы, позволит быстро продвинуться вперед, доработав параметры нового соглашения с более широким доступом, чем предполагалось ранее», — сказала она.

Следует напомнить, что Украине действительно в декабре 2019 года удалось предварительно договориться о новой кредитной программе МВФ, но условия фонда до сих пор не были выполнены.

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Ранее сообщалось о том, как США и Саудовская Аравия красиво сделали Россию.


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