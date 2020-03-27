Зеленский рассказал о поддержке граждан и бизнеса в условиях карантина

В Украине разрабатывается ряд программ в поддержку граждан и компаний, которые пострадали из-за карантинных мер, введенных в связи с пандемией коронавируса.

Об этом рассказал Президент Украины Владимир Зеленский после заседания фракции партии "Слуга народа", сообщает корреспондент Укринформа.

"Сейчас разрабатывается много программ поддержки разным людям: как пенсионерам, так и тем, кто потерял работу, а также компаниям, которые пострадали. Мы будем поддерживать и малый, и средний бизнес", — заявил глава государства.

Он также отметил, что вскоре в Украину прибудут значительные партии масок для индивидуальной защиты. Сначала ими обеспечат всех медицинских работников, далее маски поступят в аптеки.

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"Ежедневно мы работаем над тем, чтобы привезти в Украину необходимое количество медицинского оборудования и средств индивидуальной защиты. Для этого даже пассажирские самолеты переоборудуются в грузовые. Будут маски. Сначала все будет отправлено в больницы, чтобы обеспечить всех медиков. А тогда уже будет все в аптеках. Нам нужны миллионы масок. Мы сейчас подготовили инфраструктуру, как именно миллионы масок завезти в Украину", — рассказал Президент.

По его словам, также есть договоренность с рядом гостиниц по всей Украине, которые могут быть переоборудованы в места для обсервации, если не будет хватать других соответствующих помещений.

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По последним данным, в Украине подтверждено 218 случаев COVID-19, из них 5 летальных. 5 человек выздоровели.

По материалам: ukrinform.ru