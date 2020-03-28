Аваков сказал, что именно поможет “забить” аптеки дешевыми антисептиками

Дешевые антисептики в аптеках могут появиться после того, как Верховная Рада примет законопроект, предусматривающий отмену акциза на технический спирт.

Об этом заявил министр внутренних дел Арсен Аваков в интервью изданию "Бабель".

"Еще одна проблема — акциз на технический спирт сопоставим с акцизом на спирт для водки. Поэтому на заседание Совета вынесли проект решения убрать акциз со спирта. Когда это сделают, думаю, полки наших аптек будут забиты антисептиками, и каждый человек сможет свободно их купить. После этого у нас в планах — помочь антисептиками на спиртовой основе тем самым итальянцам и французам", — отметил он.

По словам министра, Украина — один из крупнейших в Европе производителей спирта, в частности технического, на основе которого делают антисептики. Аваков отметил, что по его инициативе на заседании правительства приняли решение открыть все спиртовые заводы на полную, включая те, которые в последние годы "придерживали", чтобы не было перепроизводства. При этом экспорт спирта из страны запрещен.

Читайте также: Без чрезвычайного положения полиция не будет отслеживать телефоны украинцев – Аваков

Как сообщалось, Кабинет министров 25 марта ввел режим чрезвычайной ситуации на всей территории Украины и продолжил карантин до 24 апреля с целью предотвращения распространения Covid-19.

По данным Минздрава, по состоянию на утро 28 марта в Украине — 311 лабораторно подтвержденных случаев Covid-19, из них 8 летальных, 5 пациентов выздоровели. За сутки было зафиксировано 93 новых случая.

По материалам: ukrinform.ru