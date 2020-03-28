Домой вернули одесских авиаторов, застрявших в Уганде

В Украину из Уганды удалось вернуть 14 работников Одесского авиационного завода после закрытия этой африканской страной границ.

Об этом сообщили в пресс-службе ГК «Укроборонпром».

«Группа специалистов Одесского авиационного завода находилась в рамках программы международного сотрудничества на авиабазе Гулу. Там они осуществляли ремонт и модернизацию 6 учебно-боевых самолетов Военно-воздушных сил Уганды по контракту, заключенному государственным предприятием «Специализированная внешнеторговая фирма «Прогресс», входящая в состав «Укроборонпрома», — говорится в сообщении.

Отмечается, что 24 марта украинские пилоты, инженеры-техники и конструкторы в полном объеме выполнили контракт и должны были возвращаться домой 27 марта, однако из-за угрозы распространения коронавируса Уганда закрыла границы.

«За несколько дней до вылета в Уганде из-за угрозы распространения коронавируса закрыли границы», — рассказал детали спецоперации заместитель гендиректора по авиа- и ракетостроению концерна Руслан Корж, который в Укроборонпроме координировал возвращение украинских специалистов.

«Позже «небо» и границы закрыли и в Украине, и наши соотечественники потеряли возможность вернуться на Родину. В концерне немедленно создали с МИД контактный центр и начали разрабатывать план эвакуации наших работников из Уганды. Благодаря работе украинских дипломатов, авиакомпании Jonika Airlines, ее экипажу во главе с командиром Дмитрием Черновым, все авиаторы смогли быстро вернуться в Украину», — отметил Корж.

«Они чувствуют себя хорошо, больных или с признаками инфицирования — нет, это подтвердил первичный контроль в аэропорту», — добавил он.

Все работники будут находиться в обязательном порядке 14 дней на карантине под наблюдением врача.

Финансовые расходы, связанные с эвакуацией команды Одесского авиационного завода, взяла на себя «Специализированная внешнеторговая фирма «Прогресс», отметили в пресс-службе.

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Как сообщал Укринформ, по данным Минздрава, по состоянию на утро 28 марта в Украине 311 лабораторно подтвержденных случаев Covid-19, из них — 8 летальных, 5 пациентов выздоровели (4 взрослых, 1 ребенок).

По материалам: ukrinform.ru