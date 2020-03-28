Домой уже вернулись около 100 тысяч украинцев — Криклий

Министерство инфраструктуры и Министерство иностранных дел вместе вернули в Украину около ста тысяч украинцев после закрытия воздушного пространства и границ.

Об этом вечером 27 марта сообщил министр инфраструктуры Владислав Криклий в Facebook.

"По состоянию на сейчас мы вместе с МИД вернули около 100 000 граждан Украины домой. Задачей Министерства инфраструктуры было обеспечить логистику — свою задачу мы выполнили. Во время пандемии не бывает комфортных решений, речь идет о чрезвычайных обстоятельствах. Спасибо авиакомпаниям, железнодорожникам и всем, благодаря кому украинцы вернулись домой", — написал Криклий.

Он добавил, что задача тех, кого вернули, — быть ответственными к себе и другим, соблюдать режим изоляции.

"К сожалению, преимущественно легкомысленно к этому отнеслись, совершенно не осознавая риски, которым подвергают себя, близких и родных. Неоспоримо право, которое гарантируются статьей 33 Конституции Украины. Таким же неоспоримым является право на жизнь, которое гарантируется статьей 27 Конституции. Мы не можем подвергать опасности жизни 40 миллионов граждан", — написал Криклий.

Читайте также: Криклий рассказал, какие рейсы пропустят после закрытия границы

Он также отметил, что еще около 9 тысяч человек, заявивших о желании вернуться домой, остаются за рубежом.

Как сообщалось, 14 марта Кабмин принял решение о временном запрете въезда в Украину иностранцев и закрыл международное пассажирское сообщение. Временный запрет на въезд на территорию Украины иностранных граждан начал действовать с 00 ч. 00 мин. 16 марта.

С 17 марта закрыты пункты пропуска через государственную границу Украины для авиационного, железнодорожного и автобусного сообщения.

С 18 марта в Украине приостановлено все внутреннее пассажирское междугороднее сообщение: железнодорожное, автобусное и авиационное. 23 марта Кабмин принял решение о запрете украинцам покидать Украину с туристической целью с 24 марта.

Также правительство запретило с 12 часов 24 марта принимать и отправлять воздушные суда, выполняющие пассажирские перевозки во всех аэропортах, кроме "Борисполя".

25 марта Кабмин ввел режим чрезвычайной ситуации по всей территории Украины на 30 дней. Согласно решению правительства, до 24 апреля запрещены регулярные и нерегулярные перевозки пассажиров автомобильным транспортом в пригородном, междугородном, внутриобластном и межобластном сообщении; пассажирские перевозки авиационным транспортом.

По материалам: ukrinform.ru