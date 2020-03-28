Эксперт рассказал, угрожает ли Украине вспышка, как в Италии

Масштабная вспышка заболеваемости Covid-19, подобная той, что произошла в Италии, зависит от ряда различных факторов.

Об этом в эфире “Свободы слова Савика Шустера” на канале "Украина" рассказал ученый-генетик, соучредитель генетической лаборатории Diagen Александр Коляда, сообщает корреспондент Укринформа.

“Всплеск заболеваемости зависит от многих факторов… Все будет зависеть от реагирования ЦОС и Минздрава, от слаженной работы всех систем и биологии вируса в том числе. Не надо забывать, что на Китай пришелся довольно холодный период (декабрь — февраль, когда начал распространяться Covid-19 – ред.), распространение вируса в более теплый период происходит медленнее. Мы можем надеяться и на погоду в том числе, а не только на политиков, лаборатории и т. п.”, — рассказал Коляда.

Он выразил убеждение, что вакцина от нового вируса появится обязательно, но по опыту предыдущих эпидемий на ее разработку может уйти от трех месяцев до двух лет.

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По словам эксперта, сейчас в Украине инфицированных гораздо больше, чем лабораторно подтвержденных случаев. Но со временем, когда к тестированию приступит все больше лабораторий, ситуация будет выравниваться.

Коляда также сообщил, что с помощью тест-систем лаборатории Diagen, в которой он работает, было определено несколько случаев Covid-19, которые вошли в общую статистку.

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“Это наша разработка, которая работает в некоторых лабораториях Украины, в разных областях… Она позволила определить уже несколько случаев заражения коронавирусом, которые затем были подтверждены референс-лабораторией, и которые сейчас входят в общую статистику”, — резюмировал ученый.

Фото: АА

По материалам: ukrinform.ru