Из каких стран можно добраться до Украины на авто – МИД дает советы

В Министерстве иностранных дел назвали список стран, из которых есть возможность добраться в Украину на автомобиле.

Соответствующая информация обнародована на странице ведомства в Facebook.

По данным МИД, из Германии, Австрии, Чехии можно доехать до Украины через транзитный коридор, проходящий по Австрии и Венгрии.

В частности, транзит из Германии разрешен по трассе А1 Мюнхен — Зальцбург. Он разрешен с 17.00 до 01.00.

Движение по территории Австрии возможно с 17.00 до 01.00.

В ведомстве предупреждают, что пересекать чешско-австрийскую границу нужно с полным баком бензина и проехать территорию Австрии транзитом, без остановок, до границы с Венгрией.

В Венгрию можно въехать через пункт пропуска Никельсдорф-Хедьешхалом (Nickeldorf-Hegyeshalom). На территории Венгрии коридор работает с 21:00 до 5:00. Въезд в Украину через пункт пропуска Чоп-Захонь.

Из Беларуси, РФ, Молдовы, Словакии, Румынии, Польши — через КПП, которые обозначены зеленым на интерактивной карте Государственной таможенной службы.

Из Литвы и Латвии транзит возможен только через Беларусь.

Из Сербии возможен транзит через Румынию. Для этого посольство Украины в Румынии должно заблаговременно сообщить Министерство иностранных дел Румынии официальной нотой с перечнем лиц, которые планируют осуществить транзит.

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Как сообщалось, Украина с субботы, 28 марта, полностью закрыла границу для регулярного сообщения, однако на частном автомобиле или пешком ее можно будет пересекать. Для тех людей, которые приходят в пункт пропуска пешком, организовывают автобусы.

По данным министра инфраструктуры Владислава Криклия, за рубежом остаются 9000 украинцев. В то же время в Украину с начала карантина вернулись 100 000 граждан, сказал он.

В Украине по состоянию на утро 28 марта зафиксировано 311 случаев коронавирусной болезни Covid-19.

По материалам: ukrinform.ru