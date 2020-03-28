Как Украина во время пандемии COVID-19 осталась без масок

Отсутствие у врачей средств защиты в борьбе с коронавирусом, проблема, которую нужно ликвидировать НЕ-МЕД-ЛЕН-НО

В Украине уже у четырех медработников из Тернопольской области подтвердили COVID-19. Двое из них семейные врачи, к которым в первую очередь обратились больные с симптомами. И это еще только начало эпидемии. Китайцы, анализируя принимаемые меры в борьбе с коронавирусом признали, что одной из самых больших ошибок была недостаточная защищенность медперсонала. Сейчас об этом же пишут итальянцы, испанцы и американцы. В Испании, где заболели почти 9,5 тысяч врачей, – а это 15 процентов всех инфицированных – медики заявляют, что недостаточно защищены во время работы. Местные профсоюзы даже пытаются судиться за это с властью.

Между тем, в Украине ситуация с защитой медиков, складывается критическая. И с этим срочно нужно что-то делать. Импорт необходимых средств почти прекратился, свои запасы распродали и исчерпали. А пока отечественные производители пытаются наверстать, чтобы утолить спрос, руководство Минздрава блокирует закупки, конфликтуя с руководителем ГП «Медзакупки». В этих обстоятельствах самолеты с гуманитарной помощью из Китая и Южной Кореи, анонсированные президентом Зеленским — капля в море. Нужно принимать системные решения здесь и сейчас.

Господа чиновники дерутся, а у врачей чубы трещат

На этой неделе команда StateWatch начала публикацию аналитики о реальном состоянии обеспечения больниц, выбранных для госпитализации пациентов с коронавирусом в регионах. «Цифры критические и идут вразрез с официальными релизами власти, что больницы ко всему готовы», — говорит руководитель StateWatch Глеб Каневский.

По его словам, «лидерами» по отсутствию в больницах стали: изоляционные халаты, костюмы биозащиты, респираторы разных марок.

«Например, запорожские больницы для госпитализации больных коронавирусом обеспечены костюмами биозащиты лишь на 1%. Тернопольские медучреждения обеспечены костюмами биозащиты на 6%, респираторами FFP3 на 6%. В больницах Николаевской области, которые определены для противодействия коронавирусу, доступны лишь три противочумных костюма. А на месяц, по расчетам, их нужно 4500 штук. У медиков Сумской и Харьковской областей в разы меньше защиты от коронавируса, чем нужно. Надеюсь, 4% общих потребностей костюмов биозащиты в Харьковской области или 1,4% хирургических масок в Николаевской станут “холодным душем” для местных политических элит, которые до сих пор выясняют между собой, кто в регионе хозяин», – отмечает Глеб Каневский.



Глеб Каневский

При этом ГП “Медицинские закупки” также начало сбор информации о текущих остатках лекарственных средств, медицинских изделий и/или медицинского оборудования, необходимого для предотвращения распространения и лечения коронавирусной болезни COVID-19 в регионах. «После этого мы передадим всю собранную информацию Минздраву. Надеемся, что таким образом Министерство будет иметь четкую картинку наличия или отсутствия медицинских товаров. В свою очередь это поможет эффективнее планировать централизованные закупки и распространения в регионы», – говорится в сообщении ГП.

Как известно, еще 19 февраля предыдущее правительство Алексея Гончарука утвердило постановление, по которому должны были закупить 1,1 млн масок, 125 тысяч изоляционных халатов и почти 150 тысяч респираторов. Но, по словам Александры Устиновой, депутата от партии "Голос", договор на поставку и закупку препаратов и изделий уже несколько недель лежит на столе у министра здравоохранения Ильи Емца.

«Это документ, который можно было бы давно использовать на закупку необходимых тестов и самое главное – защиты врачей и медицинского персонала, что и предполагалось. Эти 67 млн гривень сэкономленных средств еще предыдущим правительством были частично распределены на закупку необходимых средств для борьбы с коронавирусом и защиты медицинского персонала…<>…Все, что нужно было для того, чтобы этот перечень закупили еще несколько недель назад – это подпись министра», – комментирует Александра Устинова. Но по словам депутата, министр здравоохранения Илья Емец не спешит подписывать этот договор, якобы из-за того, что не хочет, чтобы это все закупалось международной организацией, а не "своим человеком". Дело в том, что между министром и гендиректором ГП «Медзакупки» Арсеном Жумадиловым разгорелся скандал – Жумадилов отказался назначать своим заместителем человека, рекомендованного министром. И сейчас между сторонами идет спор со встречными исками к правоохранителям.



Александра Устинова

Куда же все делось?

«Карантинная» паника ожидаемо привела к дефициту товаров, которые ранее не пользовались большим спросом. И правительственное постановление №214, которым с 12 марта запретили экспорт товаров медицинского назначения, ситуацию пока не спасает. Сегодня украинские врачи остаются без достаточного количества необходимой медицинской защиты – масок, респираторов, антисептиков, защитных перчаток, очков, защитных костюмов. Не говоря уже о населении, которое размело с полок аптек и магазинов маски и дезинфицирующие средства.

Проводя анализ рынка медицинской и специализированной одежды в Украине консалтинговая компания Pro-Consulting еще в 2019 году выявила тенденцию к некоторому снижению отечественного производства и росту экспорта этих товаров. Особенно динамично возросли по сравнению с 2018 годом поставки за рубеж халатов, которые в структуре экспорта медицинской одежды занимали долю в 63%.

Причем медицинские маски отнюдь не были рекордсменами по темпам роста экспорта. Например, в октябре прошлого года вывоз медицинских перчаток, по данным Pro-Consulting, взлетел сразу в шестьсот раз в натуральном и в триста раз в денежном выражении.

«Спрос на медицинские маски в Украине до распространения коронавируса находился на уровне 1,5 млн единиц в год. Он удовлетворялся частично за счет небольшого внутреннего производства, но в основном за счет импорта из Китая. Когда Китай попал под удар инфекции, то маски в огромных количествах нужны были самим китайцам. Поставки оттуда прекратились и начался обратный процесс скупки масок по всему миру, в том числе и украинских. По данным Госстата, рост экспорта масок с Украины началось еще летом 2019 года из-за роста торговли, не связанного с пандемией коронавируса. Всего с июля 2019 года по март 2020-го из Украины было экспортировано 2 тыс. тонн масок на сумму $32 млн. Поэтому, когда волна паники докатилась до нашей страны, сразу образовался дефицит медицинских масок. Старые запасы были быстро реализованы, а заказать новые поставки из-за рубежа стало невозможно», – поясняется в аналитической записке Pro-Consulting.

«Золотая жила» спекулянта

В этой ситуации отечественные производители, конечно, не справляются с внутренним спросом – их не так и много. Например, издание «Бизнес.Цензор» нашло пять украинских производителей средств медицинской защиты, имеющих свои сайты. ООО НПП "Бук, ПАО "Эксимед", ООО «Респфарм», ООО "Спецтехпром" и ООО "Укрфильтрсервис "Завод "Фильтр". По состоянию на 25 марта у одного из них телефоны, указанные на сайте для заказа продукции, не отвечали. А на некоторых сайтах было размещено предусмотрительное сообщение: «В связи с ажиотажем заказы обрабатываются в порядке очереди!»

В основном Украину обеспечивали официальные дистрибьюторы и трейдеры импортных масок. Например, компания Tapes — официальный дистрибьютор американского бренда 3М – известнейшего производителя респираторов. Но и там продукцию, пишут журналисты Бизнес.Цензор, заказать сейчас не удастся. Поскольку маски еще в конце февраля-начале марта выкупили спекулянты. Следовательно у официальных продавцов маски пропали, зато появились многочисленные сайты-лендинги (сайт на одной странице), предлагающие купить маски, респираторы и другие дефицитные защитные товары с наценкой в 2000%. «В какой-то момент легальной продукции с оправданными ценами на рынке не осталось. Вся она перешла к "барыгам", которые будут продавать ее дорого, пока будет сохраняться большой спрос. Причем спекулянты уже заработали на поставках масок государственным организациям и предприятиям», – говорится в статье.

Напомним, 17 марта Верховная Рада приняла закон о предотвращении распространения COVID-19, который среди прочего предусматривает нераспространение процедур закона "О публичных закупках" на закупки товаров, необходимых для борьбы с коронавирусом. То есть, госзаказчики могут закупать без тендерных процедур, но должны публиковать результаты.

И поэтому сегодня многие государственные и коммунальные учреждения покупают необходимые средства защиты для врачей где только можно и по любой цене. Так, в 15-ти исследованных БЦ закупках, договоры по которым были подписаны 25 марта, цена на медицинские маски варьировалась от 50 до 9 грн за штуку. И так на все остальное. То есть, Кабмин, введя карантинные ограничения, не смог контролировать ценовую ситуацию, а тем более оперативно организовать дополнительное производство. Теперь, чтобы купить самую простую китайскую производственную линию, которая штампует 5-6 тыс. одноразовых хирургических масок в час, придется ждать не меньше месяца. Разрабатывать и развертывать собственные линии займет еще больше времени.

Маски шьют все: от титано-магниевого комбината – до фэшн-дизайнеров

Очевидно, рано или поздно спекулятивный бум пойдет на спад. Отечественные производители в последние месяцы наращивают производство масок всех видов, защитных костюмов и т.д. Когда невозможно импортировать материалы для производства, используют те, которые есть в стране. Например, владелец компании "Текстиль-Контакт" Александр Соколовский 22 марта в своем Facebook анонсировал пошив масок на собственной фабрике в Чернигове, а также защитных костюмов из импортного спандонда, еще остававшегося в запасах. Правда, уже через несколько дней компании пришлось временно приостановить прием заказов, так как руководители медучреждений «забили» заказами мощности на месяц вперед.

Швейное производство RGC PRODUCTION, работающее на базе Сумыгаза, временно перепрофилируется на пошив медицинских масок. Обычно это подразделение шьет спецодежду для сотрудников газовых компаний. Производственные мощности обеспечат выпуск 7 тысяч масок в день.

Запорожский титано-магниевый комбинат» (ЗТМК) запустил собственное производство многоразовых защитных масок. Производство оборудовано на базе швейного участка отделения хозяйственного обслуживания цеха ЗТМК. «Производство масок будет продолжаться, пока в средствах индивидуальной защиты будет необходимость. Дополнительно произведенные маски будут передаваться больницам Запорожья», – подчеркнул директор ЗТМК Владимир Сивак.

Во Львове пять предприятий присоединились к пошиву защитных масок и костюмов. Областной координационный штаб предоставил им лекала для массового производства защитной одежды. «Мы создавали лекало из того образца, который нам дали в областном штабе. Этим лекалом поделились с предприятиями. Раньше они таких специализированных костюмов не шили», – сообщила советник городского председателя аппарата исполнительного комитета Львовского городского совета Виктория Довжик.

Соучредитель холдинга «!Фест» Юрий Назарук сообщил, что «Авиация Галичины» также запустила производство одноразовых масок. Однако ими сначала планирует обеспечить своих работников и партнеров, а потом передать на продажу.

Ранее Львовская швейная фабрика «Троттола» заявила, что во время пандемии короновирусной инфекции будет шить защитные костюмы для медиков.

Оборонный завод «Новатор» начинает изготавливать маски, респираторы и обеззараживающие аппараты. А ГП «Укроборонпром» возобновляет производство аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ) на Киевском государственном заводе «Буревестник».

Подключаются даже фэшн-дизайнеры. Вслед за Светланой Бевзой еще один украинский дизайнер Иван Фролов также взялся за пошив защитных комбинезонов и масок для медработников на собственных небольших мощностях.

И таких примеров сегодня много.

Все – для победы над вирусом

Что касается прогнозов, то, по мнению экспертов, ситуация с медицинскими масками и средствами медицинской защиты должна измениться в ближайшее время. «Этому поспособствуют: запрет на экспорт из Украины, наращивания внутреннего производства и снижение уровня паники, что приведет к стабилизации спроса», – отмечают в Pro-Consulting.

Интересно, что Китай значительно нарастил свои производственные возможности в этой области. Компания Build Your Dreams, которая ранее специализировалась на выпуске электромобилей и другого электрического оборудования, за три месяца спроектировала и построила в городе Шэньчжэнь крупнейший в мире завод по производству масок. Для этого в январе была создана группа из трех тысяч инженеров, а уже 8 февраля завод выдал первую продукцию и стал наращивать мощности. Сегодня это предприятие производит 5 млн масок и 300 тысяч флаконов антисептика в сутки. Коронавирусная эпидемия в Китае идет на спад, так что скоро китайские маски и другие медицинские расходные материалы снова пойдут на мировой рынок, помогая справляться с пандемией.



Китайские маски и другие медицинские расходные материалы снова пойдут на мировой рынок

Оптимизма добавляет и тот факт, что регулирующие органы Евросоюза открыли доступ к европейским стандартам на некоторые виды медицинских изделий и индивидуальных средств защиты всем предприятиям, которые готовы начать их производство.

Как пояснил официальный представитель Еврокомиссии Эрик Мамер, это поможет компаниям из стран ЕС и третьих стран, желающим производить такие средства, быстрее начать производство и легче размещать продукцию на внутреннем рынке ЕС, обеспечивая при этом высокую степень безопасности. Достигнутое соглашение вступает в силу немедленно и предусматривает бесплатное предоставление 11 стандартов, разработанных Европейским комитетом по стандартизации (CEN) в производстве фильтрующих масок, медицинских перчаток и защитной одежды.

CEN и Европейский комитет по электротехнической стандартизации (CENELEC) согласились на такую исключительную меру "ввиду настоятельной просьбы" Еврокомиссии

Марина Нечипоренко, Киев

По материалам: ukrinform.ru