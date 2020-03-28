Ляшко распорядился обеспечить теплым питанием врачей

Заместитель министра здравоохранения Виктор Ляшко как руководитель работ по ликвидации последствий медико-биологической чрезвычайной ситуации распорядился обеспечить теплым питанием врачей на смене, которые помогают больным коронавирусом.

Об этом он сказал на онлайн-брифинге по ситуации с противодействием распространению коронавирусной инфекции, сообщает корреспондент Укринформа.

В частности, Ляшко отметил, что продолжает работу штаб по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации, 27 марта было проведено первое селекторное совещание с руководителями работ по ликвидации чрезвычайной ситуации и руководителями штабов на региональном уровне.

"Одно из первых распоряжений… касалось материально-технического обеспечения, в частности обязали руководителей учреждений здравоохранения и губернаторов обеспечить медицинских работников, работающих в учреждениях здравоохранения и оказывают медицинскую помощь больным коронавирусом, горячим питанием , чтобы они могли оказывать помощь в течение смены, не отвлекаясь на бытовые нужды", — сказал Ляшко.

Также он распорядился предоставить помещение для пребывания работников полиции и Нацгвардии, которые обеспечивают правопорядок и охраняют учреждения здравоохранения, в которых госпитализируются больные с коронавирусной инфекцией. "Одним из поручений было создание мобильных бригад в составе водителя и работника медучреждения для того, чтобы приезжать к больному по его месту жительства, забирать образцы для исследования и передавать их в вирусологическую лабораторию, которая будет проводить исследования методом полимеразной цепной реакции", — добавил замминистра .

Он уточнил, что 27 марта проведено 544 таких исследования на территории всей страны, около 100 сделаны национальной референс-лабораторией, другие — в региональных вирусологических лабораториях.

По словам Ляшко, 27 марта также было издано распоряжение руководителя по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации, касающееся правил захоронения людей, умерших от коронавирусной болезни.

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Как сообщалось, Кабмин 25 марта ввел чрезвычайную ситуацию государственного уровня и продлил карантинные мероприятия до 24 апреля, а также назначил заместителя министра здравоохранения — главного государственного санитарного врача Виктора Ляшко руководителем работ по ликвидации последствий медико-биологической чрезвычайной ситуации государственного уровня.

При Министерстве здравоохранения Украины 26 марта начал работу круглосуточный оперативный штаб по противодействию распространению коронавируса. Ляшко дал поручение всем председателям ОГА создать такие штабы в областях, организовать их работу и назначить руководителей.

По материалам: ukrinform.ru