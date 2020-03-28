Ляшко сказал, что делать украинцами без деклараций с врачом

Заместитель министра здравоохранения Виктор Ляшко предполагает, что центры первичной медицинской помощи доукомплектуют врачами для обслуживания украинцев с симптомами коронавируса и других респираторных инфекций, которые не подписали декларацию.

Об этом он сказал на онлайн-брифинге по ситуации с противодействием распространению коронавирусной инфекции, сообщает корреспондент Укринформа.

"Не все граждане Украины подписали декларации с семейными врачами. Поэтому я призываю еще раз вернуться к этому вопросу, пересмотреть и все же подписать декларацию с семейным врачом. В противном случае мы будем рекомендовать центры первичной медико-санитарной помощи дополнительно укомплектовать врачами, которые будут оказывать помощь и консультировать больных с коронавирусной инфекцией, с симптомами острой респираторной болезни на период эпидемии в Украине. Именно тех пациентов, у которых нет декларации с семейным врачом", — сказал Ляшко

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Он добавил, что в случае высокой температуры, сухого кашля и затрудненного дыхания Минздрав рекомендует не затягивать и обратиться за медицинской помощью, в том числе путем вызова скорой.

Как сообщал Укринформ, по состоянию на 10:00 28 марта в Украине есть 311 лабораторно подтвержденных случаев Covid-19. Из них — 8 летальных, 5 пациентов выздоровели (4 взрослых, 1 ребенок). За сутки было зафиксировано 93 новых случая.

По материалам: ukrinform.ru