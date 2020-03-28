Минздрав поддерживает инициативу Укроборонпрома относительно производства аппаратов ИВЛ

Заместитель министра здравоохранения Украины Виктор Ляшко поддерживает инициативу Государственного концерна "Укроборонпром" по возобновлению производства аппаратов искусственной вентиляции легких БРИЗ-Т в Украине.

Об этом он заявил во время онлайн-брифинга о ситуации с противодействием распространению коронавирусной инфекции, сообщает корреспондент Укринформа.

"Я поддерживаю производство любых медицинских изделий, которое будет возобновляться в Украине, поскольку отечественное производство — это гарантия успеха и наличия медизделий и лекарственных средств, поэтому мы только за", — сказал он, комментируя инициативу Укроборонпрома по возобновлению производства украинских аппаратов ИВЛ.

Он добавил, что главное, чтобы медизделия, которые будут производить в Украине, были надлежащего качества.

Как сообщалось 21 марта Укроборонпром возобновил частично уничтоженную конструкторскую документацию аппаратов искусственной вентиляции легких БРИЗ-Т и готов передать копии частным производителям, которые могут быстро наладить производство приборов.

В концерне провели ревизию производственных мощностей завода, который остановил производство продукции 12 лет назад, финансового состояния предприятия, имеющего более 100 млн гривень долгов перед государственными учреждениями, коммунальными службами города и бывшими работниками. В течение последней недели инженеры концерна, конструкторы и технологи пяти других заводов Укроборонпрома тщательно изучали конструкторскую документацию аппарата ИВЛ, последнюю модификацию которого завод выпускал 10 лет назад, и провели ряд консультаций о возможности возобновления производства на "Буревестнике"

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В итоге принято решение открыть документацию для частных производителей медицинских приборов, которые заинтересованы в изготовлении аппаратов ИВЛ такого образца. Это позволит инженерам точно определить количество и способ изготовления комплектующих, часть из которых является импортной, оценить длительность производственного цикла и объем необходимых инвестиций при имеющихся у них ресурсах.

По состоянию на 10:00 28 марта в Украине 311 лабораторно подтвержденных случаев Covid-19, из них 8 летальных, 5 пациентов выздоровели (4 взрослых, 1 ребенок).

По материалам: ukrinform.ru