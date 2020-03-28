Минздрав увеличит количество медиков, которые оказывают помощь больным Соvid-19

Министерство здравоохранения принимает меры для увеличения количества медиков, которые будут оказывать помощь больным Соvid-19. В частности, специалистов ведущих медицинских учреждений планируют привлекать для помощи областям.

Об этом заявил заместитель министра здравоохранения — главный государственный санитарный врач Украины Виктор Ляшко на брифинге 28 марта, сообщает корреспондент Укринформа.

"На уровне областных структурных подразделений определены заведения, в которых будут оказывать помощь больным коронавирусной болезнью. Также рассматривается вопрос пополнения бригад, которые смогут оказывать ту или иную медицинскую помощь, в том числе и в отделениях интенсивной терапии", — сообщил Ляшко.

Он также проинформировал, что начинается сотрудничество с Академией медицинских наук, с медицинскими университетами и другими учреждениями здравоохранения.

"Сейчас, когда уменьшено количество плановых операций и освобождаются реанимационные бригады, мы просим их оказывать не только методическую, но и практическую помощь. Возможно, вахтовым методом, переездами в определенные области, которые испытывают трудности именно с наличием медицинских специалистов определенного профиля", — добавил главный санитарный врач Украины.

Читайте также: Ляшко сказал, что делать украинцами без деклараций с врачом

По данным ЦОС, по состоянию на 10:00 28 марта в Украине 311 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 8 летальных, 5 пациентов выздоровели (4 взрослых, 1 ребенок). За сутки было зафиксировано 93 новых случая.

По материалам: ukrinform.ru