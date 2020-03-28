Несмотря на карантин: как заработать (честно), когда все “ложится”

Помня, что “под лежачий камень вода не течет”, украинцы не только учатся экономить, но и думают о дополнительных заработках

Укринформ писал о финансовых проблемах, с которыми могут столкнуться наши соотечественники, если карантин в Украине затянется. Мы также обобщили советы о том, как можно экономить в условиях кризиса – в частности, на питании и ведении домашнего хозяйства.

Однако, “универсальные” советы экономистов, практических психологов, диетологов и “вумных” инстаграммеров более-менее действенны, когда речь идет о семьях, имеющих жилищно-коммунальные субсидии и не требующих особых затрат на лекарства. Речь идет не только о коронавирусе (тяжелые случаи лечат за счет государства, а легкие и средней степени тяжести – за счет граждан, которые находятся дома на карантине), но и хронические заболевания, или, не дай Бог, ургентные случаи. И на этом не сэкономишь… Как и на потребностях детей. Поэтому многие семьи нуждаются в дополнительных средствах.

К сожалению, над этим пока задумываются не все. Многие действительно воспринимают карантин как “каникулы”. И что будет дальше? Ладно, первые недели рассчитываем на запасы. Дальше кого-то будут выручать платежные карты с открытым кредитным лимитом. Но увлекаться “жизнью в долг” даже в такие трудные времена не стоит. Ведь рано или поздно с кредиторами придется расплачиваться. Поэтому многие из дальновидных соотечественников уже с первых дней карантина занимаются поиском временных или дополнительных (или дополнительных временных) заработков. И возможности для этого есть, несмотря на сложную ситуацию, когда многие бизнесы закрываются. Стоит лишь прислушаться к советам специалистов и воспользоваться опытом своих друзей и знакомых.

Уроки “безденежного” выживания: в поисках “удочки”

Некоторые мои знакомые, которые работали в сфере услуг, получив “крайние” зарплаты, решили не ждать, пока деньги кончатся, и бросились искать временную работу. Один даже уже устроился. И теперь ездит на велосипеде с желтым рюкзаком за плечами. Кто-то таксует. Кто-то ищет работу онлайн. Какие шансы? У жителей больших городов, однозначно, – больше. Работа есть. Но подходит она не каждому. Да и число тех, кто “в поисках”, существенно возросло. По данным исследования, проведенного экспертами hh.ua/grc., за 12 дней карантина (12-23 марта) количество тех, кто ищет заработок, увеличилось на 60%. Одной из самых популярных профсфер в этот период был топ-менеджмент (доля поисковиков выросла с 5% до 10%). По возрастному признаку более активными в поисках стали 30-40, 40-50 и 50-60-летние специалисты.

В “стратегических” отраслях…

Что касается вакансий, то по многим позициям их количество сократилось. Но есть и сферы, где спрос на рабочие руки возрос в разы. К примеру, "Новая Почта" дополнительно ищет 2 тысячи курьеров. Причем, в отличие от популярных сервисов доставки, не только в крупных городах, а по всей стране.



"Новая Почта" дополнительно ищет 2 тысячи курьеров

Много вакансий и в крупных продуктовых сетях. Ведь работники из пригорода не могут добраться на работу. Много иногородних сотрудников уволились, решив переждать трудные времена на родине. Что, кстати, привело к кризису на рынке жилой аренды (о чем Укринформ также обязательно напишет).

Онлайн…

Не стоит забывать и о возможности дистанционной работы. Даже не по специальности. Домашний Интернет сейчас имеют свыше 70% украинцев. До этого многие пользовались им, в основном, для развлечений. Так почему бы не заставить это изобретение человечества работать на себя? На популярных сайтах поиска работы появились даже специальные разделы для “дистанционных” вакансий.

“Вы можете работать переводчиком, швеей, маркетологом, копирайтером, SMM-ником, программистом, дизайнером, оператором call-центра, конструктором мебели, корректором, репетитором, менеджером проектов, инженером-проектировщиком, менеджером по продажам. Рынок так или иначе уходит в онлайн, поэтому возможностей для поиска дистанционной работы стало значительно больше”, – агитирует украинцев один из таких ресурсов.

К примеру, сейчас в этом разделе уже более тысячи вакансий. Всего – более 200 – для “айтишников”, специалистов по онлайн-торговле и других специалистов, которые работают с Интернетом и соцсетями. Скажем, Интерент-маркетолог может рассчитывать на зарплату в 25-30 тысяч гривень. Работа – удаленная. Опыт – минимальный, от 1 года. А если вы действительно квалифицированный IT-специалист, то можете удаленно работать на канадского или американского “дядю” и получать до 10 тысяч “зеленых”… Много дистанционной работы для коллег-журналистов. Также компании (телекоммуникационные, торговые, медицинские) активно ищут специалистов колл-центров. В том числе тех, кто будет работать из дому. Зарплаты разные: от “скромных” 5 тысяч до 12-15 тысяч гривень в месяц.

Тем временем отечественная IT-компания Shop-Express для поддержки частных предпринимателей, чей заработок из-за пандемии под угрозой, предоставляет соотечественникам возможность бесплатно создать собственный интернет-магазин. Предприниматели могут открыть точку онлайн-торговли на базе сервиса компании, наполнить ее товарами, добавить необходимые тексты и запустить под своим доменным именем.

И дома…



Сергей Вожжов

А те, у кого руки “откуда надо” растут, могут самостоятельно освоить то или иное домашнее производство и сами предлагать знакомым товары и услуги. Много таких советов в интервью Укринформу дал бизнес-тренер, эксперт в области управления личными финансами Сергей Вожжов. Главные правила, по его словам: оптимизировать расходы, пересмотреть активы и сбережения, распределить их на достаточно длительное время и в целом спланировать свою жизнь в новых обстоятельствах.

“Очень выгодно сейчас шить маски”, – напоминает Вожжов. Рентабельность такого производства действительно высокая. Те, кто имеет дома хорошие швейные машинки и освоил швейное дело, могут шить и что-то “серьезнее”. К примеру, защитные костюмы. Правда, могут возникнуть проблемы с материалами для пошива. Но их можно заказать через специализированные онлайн-магазины. Тем более, что о про промышленных масштабах домашнего производства речь не идет…

“Еще пример – спортивные тренеры начали проводить тренировки онлайн. Вообще, этот карантин станет катализатором для различных видов онлайн-деятельности”, – убежден Сергей Вожжов. Кстати, уже есть примеры и онлайн-тренировок по вокалу, мастер-классов по декоративно-прикладному искусству и так далее. Будем надеяться, что у государственных мужей хватит мудрости при таких затруднительных обстоятельствах удержаться от фискальных “наездов” и наказаний за “незаконную” (на самом деле – вынужденную) хозяйственную деятельность.

Владислав Обух, Киев

По материалам: ukrinform.ru