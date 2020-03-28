Охотники за вирусами, сессия на парковке и мартовский снегопад

События прошедших семи дней – в объективах камер фотокорреспондентов Укринформа.



Фото: Маркиян Лысейко

В Украине продолжается борьба с распространением коронавирусной инфекции COVID-19. Во вторую неделю карантина, который Кабмин в среду, 25 марта, продлил до 24 апреля, во все регионы страны были отправлены экспресс-тесты, защитные костюмы, маски, санитайзеры для медиков, правоохранителей, спасателей и пограничников. На фото – медицинский груз, прибывший в составе первого транша гуманитарной помощи из Китая для борьбы с коронавирусом, разгружают во Львове.



Фото: Николай Мякшиков

«Охотники за вирусами»: в Днипре начали санитарную обработку подъездов многоквартирных домов. Сотрудники департамента благоустройства и инфраструктуры, а также департамента жилищного хозяйства Днипровского городского совета проводят ее при помощи специальных распылителей.



Фото: Николай Мякшиков

Тем временем депутаты горсовета Днипра из-за карантинных мер в Украине провели заседание на парковке и в защитных масках. Стулья избранников были расставлены на расстоянии около метра друг от друга.



Фото: Павел Багмут

С понедельника, 23 марта, в столичном общественном транспорте можно передвигаться только по спецбилетам, которые получили люди, задействованные в сферах критически важной инфраструктуры – медработники, спасатели, правоохранители, работники сферы ЖКХ, люди, работающие в продуктовых магазинах и аптеках.



Фото: Сергей Гудак

Украинские швейные фабрики тем временем решили внести свой вклад в борьбу с пандемией и начали изготавливать защитную медицинскую одежду вместо брендовой. На фото – работница ужгородской швейной фабрики во время пошива защитных масок.



Фото: Евгений Котенко

Погода же в Украине будто решила поддержать лозунг всемирного карантина «Оставайся дома!», понизив градусы на улице и засыпав снегом именно в седьмую годовщину еще одной НС – Большого снегопада 2013-го.



Фото: Геннадий Минченко

В свою очередь абрикосы «сказали», что все будет весна, и распустились.

Также предлагаем посмотреть еще несколько ярких кадров уходящей недели.



Фото: Геннадий Минченко

Мужчина с защитной маской на лице курит в Киеве.



Фото: Павел Багмут

Люди в защитных масках в салоне троллейбуса, который перевозит пассажиров только со спецбилетами, в Киеве.



Фото: Сергей Гудак

Мужчина с респиратором на голове курит в Ужгороде.



Фото: Маркиян Лысейко

Медработник измеряет температуру посетителям Клинической больницы скорой медицинской помощи во Львове.



Фото: Маркиян Лысейко

Девушка в защитной маске ставит свечу в гарнизонном храме святых верховных апостолов Петра и Павла во Львове.



Фото: Евгений Котенко

Несмотря на карантин: женщина целует икону в Свято-Троицком Ионинском монастыре в Киеве.



Фото: Владимир Тарасов

Женщина в защитной маске и собака на улице города Лубны на Полтавщине.

Фото: Вячеслав Мадиевский

В студии харьковского молодежного клуба "Культура звука", где проводят онлайн-вечеринку для аудитории, которая находится на карантине из-за опасности распространения коронавирусной инфекции COVID-19.



Фото: Евгений Котенко

Люди с собакой переходят через дорогу во время снегопада в Киеве.



Фото: Елена Худякова

Сон-трава в снегу на Киевщине.



Фото: Сергей Гудак

Собака в поле белоцветника около села Турички на Закарпатье.



Фото: Вячеслав Мадиевский

Морская свинка по кличке Укроп демонстрирует правила посещения супермаркета в помещении Ассоциации многодетных семей "АММА" в Харькове.



Фото: Юлия Овсянникова

Женщина в защитной маске делает покупки в столичном супермаркете.



Фото: Юлия Овсянникова

Курьеры сервиса доставки еды ждут возле ресторана быстрого питания, чтобы забрать заказы, во время карантина в Киеве.



Фото: Сергей Гудак

Мужчина идет по улице Ужгорода.



Фото: Геннадий Минченко

Мальчик гуляет возле озера в Киеве.



Фото: Геннадий Минченко

Карантин в спальном районе столицы: девушка и парень кормят голубей.



Фото: Юлия Овсянникова

Девушка катается на качелях, несмотря на запрет пользоваться детскими площадками во время карантина.



Фото: Евгений Котенко

Смог над Киевом.

По материалам: ukrinform.ru