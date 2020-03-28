Охотники за вирусами, сессия на парковке и мартовский снегопад
События прошедших семи дней – в объективах камер фотокорреспондентов Укринформа.
Фото: Маркиян Лысейко
В Украине продолжается борьба с распространением коронавирусной инфекции COVID-19. Во вторую неделю карантина, который Кабмин в среду, 25 марта, продлил до 24 апреля, во все регионы страны были отправлены экспресс-тесты, защитные костюмы, маски, санитайзеры для медиков, правоохранителей, спасателей и пограничников. На фото – медицинский груз, прибывший в составе первого транша гуманитарной помощи из Китая для борьбы с коронавирусом, разгружают во Львове.
Фото: Николай Мякшиков
«Охотники за вирусами»: в Днипре начали санитарную обработку подъездов многоквартирных домов. Сотрудники департамента благоустройства и инфраструктуры, а также департамента жилищного хозяйства Днипровского городского совета проводят ее при помощи специальных распылителей.
Фото: Николай Мякшиков
Тем временем депутаты горсовета Днипра из-за карантинных мер в Украине провели заседание на парковке и в защитных масках. Стулья избранников были расставлены на расстоянии около метра друг от друга.
Фото: Павел Багмут
С понедельника, 23 марта, в столичном общественном транспорте можно передвигаться только по спецбилетам, которые получили люди, задействованные в сферах критически важной инфраструктуры – медработники, спасатели, правоохранители, работники сферы ЖКХ, люди, работающие в продуктовых магазинах и аптеках.
Фото: Сергей Гудак
Украинские швейные фабрики тем временем решили внести свой вклад в борьбу с пандемией и начали изготавливать защитную медицинскую одежду вместо брендовой. На фото – работница ужгородской швейной фабрики во время пошива защитных масок.
Фото: Евгений Котенко
Погода же в Украине будто решила поддержать лозунг всемирного карантина «Оставайся дома!», понизив градусы на улице и засыпав снегом именно в седьмую годовщину еще одной НС – Большого снегопада 2013-го.
Фото: Геннадий Минченко
В свою очередь абрикосы «сказали», что все будет весна, и распустились.
Также предлагаем посмотреть еще несколько ярких кадров уходящей недели.
Фото: Геннадий Минченко
Мужчина с защитной маской на лице курит в Киеве.
Фото: Павел Багмут
Люди в защитных масках в салоне троллейбуса, который перевозит пассажиров только со спецбилетами, в Киеве.
Фото: Сергей Гудак
Мужчина с респиратором на голове курит в Ужгороде.
Фото: Маркиян Лысейко
Медработник измеряет температуру посетителям Клинической больницы скорой медицинской помощи во Львове.
Фото: Маркиян Лысейко
Девушка в защитной маске ставит свечу в гарнизонном храме святых верховных апостолов Петра и Павла во Львове.
Фото: Евгений Котенко
Несмотря на карантин: женщина целует икону в Свято-Троицком Ионинском монастыре в Киеве.
Фото: Владимир Тарасов
Женщина в защитной маске и собака на улице города Лубны на Полтавщине.
Фото: Вячеслав Мадиевский
В студии харьковского молодежного клуба "Культура звука", где проводят онлайн-вечеринку для аудитории, которая находится на карантине из-за опасности распространения коронавирусной инфекции COVID-19.
Фото: Евгений Котенко
Люди с собакой переходят через дорогу во время снегопада в Киеве.
Фото: Елена Худякова
Сон-трава в снегу на Киевщине.
Фото: Сергей Гудак
Собака в поле белоцветника около села Турички на Закарпатье.
Фото: Вячеслав Мадиевский
Морская свинка по кличке Укроп демонстрирует правила посещения супермаркета в помещении Ассоциации многодетных семей "АММА" в Харькове.
Фото: Юлия Овсянникова
Женщина в защитной маске делает покупки в столичном супермаркете.
Фото: Юлия Овсянникова
Курьеры сервиса доставки еды ждут возле ресторана быстрого питания, чтобы забрать заказы, во время карантина в Киеве.
Фото: Сергей Гудак
Мужчина идет по улице Ужгорода.
Фото: Геннадий Минченко
Мальчик гуляет возле озера в Киеве.
Фото: Геннадий Минченко
Карантин в спальном районе столицы: девушка и парень кормят голубей.
Фото: Юлия Овсянникова
Девушка катается на качелях, несмотря на запрет пользоваться детскими площадками во время карантина.
Фото: Евгений Котенко
Смог над Киевом.
По материалам: ukrinform.ru