Онлайн-митинг «Нет – уничтожению культуры!» собрал тысячу участников

Акция в защиту украинской культуры под названием «Нет – уничтожению культуры!» которая состоялась 27 марта и из-за карантина проходила онлайн, собрала тысячу участников и почти 10 тысяч желающих.

Об этом сообщает Украинская киноакадемия в Facebook.

«Это был первый в Украине митинг в таком формате. Было зафиксировано около 10 тыс. желающих присоединиться к акции изо всех уголков Украины. К сожалению, из-за технических возможностей одновременно участвовать в мероприятии могли только 1000 участников, однако, втечение двух часов онлайн-митинга они менялись. Другие смотрели стрим на facebook и YouTube», — говорится в сообщении.

Как отмечается, в ходе онлайн-митинга слово брали Юлия Синькевич, Анна Мачух, Павел Сушко, Николай Княжицкий, Ирма Витовская, Филипп Ильенко, Александр Ткаченко, Мария Никитюк, Станислав Притула, Надежда Парфан, Антон Дробович и другие.

Как сообщил во время онлайн-акции глава комитета Верховной Рады по вопросам гуманитарной и информационной политики Александр Ткаченко, по предварительным данным, Государственному агентству по вопросам кино планируется выделить 200 млн грн. Это сокращение планового бюджета почти в 4 раза. Впрочем, даже эта сумма катастрофически мала.

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Участники митинга отметили, что отрасль не должна быть уничтоженной, и выразили надежду быть услышанными властью.

По материалам: ukrinform.ru