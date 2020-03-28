Отец Екатерины Гандзюк возмущен увольнением Трепака и обратился к Президенту

Отец Екатерины Гандзюк обратился к Президенту Украины Владимиру Зеленскому по поводу расследования дела об убийстве дочери и отставки замгенпрокурора Трепака.

Об этом Виктор Гандзюк написал в Facebook.

«То, что новый генпрокурор Венедиктова начинает свой путь в должности со лжи по делу убийства моей дочери, Екатерины Гандзюк — это откровенный позор, о котором я не собираюсь молчать», — написал Гандзюк.

В частности, он выразил возмущение из-за отставки Трепака, который, по его словам, первый серьезно взялся за дело и вернул в Украину криминального авторитета Москала, и назначения по делу нового куратора.

Гандзюк отметил, что времени у прокуратуры для расследования мало и с каждым днем ​​и месяцем шансы на справедливость тают. Для него очевидно, что у нового куратора просто нет времени разбираться в сотнях фамилий «криминальной ОПГ, годами убивавшей людей на Херсонщине».

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По мнению Виктора Гандзюка, новый прокурор ломает дело об убийстве его дочери.

«Я не буду молчать. Я не могу молчать. Меня только волнует вопрос, почему весь день молчите вы?», — обратился Виктор Гандзюк к Президенту Украины.

Как ранее сообщал Укринформ, заместитель генпрокурора Виктор Трепак написал рапорт на увольнение из Офиса генпрокурора после того, как генеральный прокурор Ирина Венедиктова изменила функциональные обязанности своих заместителей.

По материалам: ukrinform.ru