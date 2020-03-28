Пересечение границы после 28 марта: МИД ответил на актуальные вопросы

Министерство иностранных дел объяснило особенности пересечения границы в связи с прекращением транспортного сообщения между Украиной и другими государствами.

Об этом говорится на сайте МИД.

Как отмечается, зарубежные дипломатические учреждения Украины получили поручение министра иностранных дел развернуть программу «Защита». Посольства и Генеральные консульства во всем мире будут оказывать такую поддержку:

решать вопросы просроченных документов/разрешений/виз на пребывание в зарубежной стране;

сотрудничать с правоохранительными органами страны пребывания для защиты законных интересов граждан в случае их нарушения;

информировать о возможности возвращения в Украину, перемещения в соседние с Украиной страны или ближе к Украине для последующего возвращения домой;

информировать об изменениях эпидемиологической ситуации в стране пребывания, введении режимов чрезвычайного положения и т.д.;

консультировать относительно решения бытовых вопросов и охраны вашего здоровья (адреса и режим работы продуктовых магазинов, аптек, больниц и т.п.);

разрабатывать с местными властями и бизнесом, готовыми помогать, вопросы временного размещения в специально выделенных местах (кампусах, социальных учреждениях, школах и т. п.) тех наших граждан, которые не имеют средств к существованию и места жительства;

налаживать связь украинцев, которые вынужденно остаются на территории других государств и нуждаются в помощи, с общественными организациями и громадами украинцев, готовыми помогать.

«Оставайтесь на связи с посольством или консульством в стране, где вы «застряли». Сообщите дипломатам о том, в какой именно помощи вы нуждаетесь. Для облегчения коммуникации посольства и консульства создадут специальные сообщества и каналы «Защита в (название города/страны)» в социальных сетях и мессенджерах, которые работают в странах вашего пребывания», — отмечают в МИД.

В министерстве подчеркивают, что правительство Украины будет помогать украинцам с возвращением домой, когда в стране пребывания стабилизируется эпидемиологическая ситуация, а также при имеющейся возможности Минздрава обеспечить надлежащие условия контроля и обсервации после возвращения в Украину.

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В МИД дают ответы на ряд вопросов, с которыми сталкиваются украинцы, оказавшиеся за рубежом.

1. Будут ли осуществляться те рейсы после 27 марта, которые уже были подтверждены, и на которые проданы билеты?

По сообщению Министерства инфраструктуры Украины, все самолеты, которые вылетели 27 марта для осуществления рейсов, смогут завершить рейсы.

МИД также обращается ко всем гражданам Украины за рубежом, кто еще не приобрел билеты или не успел приобрести билеты на даты вылета до 27 марта включительно, с просьбой не покупать билеты, даже если они доступны на сайтах авиакомпаний, а рассмотреть возможность продлить свое пребывание в той стране, где есть возможность продлить пребывание.

Также у граждан остается возможность въехать на территорию Украины автомобильным транспортом, где это разрешено.

Если вы можете добраться пешком до пунктов пропуска, Государственная пограничная служба будет организовывать пересечение границы транспортом в сотрудничестве с органами местной власти.

Для построения маршрута, пожалуйста, воспользуйтесь картой на сайте Государственной пограничной службы Украины https://dpsu.gov.ua/ua/map

Следите за официальными сообщениями Министерства инфраструктуры и Государственной пограничной службы, чтобы узнавать новые логистические возможности возвращения в Украину.

2. Что мне делать, если я купил/а билет на рейс, который планировался на даты позже 27 марта?

Для возмещения стоимости билетов на рейсы, которые не могут быть осуществлены из-за временного прекращения пассажирского сообщения с Украиной, пожалуйста, обратитесь к соответствующим авиакомпаниям.

3. Рассматривается ли возможность организации дополнительных рейсов в Украину для тех, кто не успел воспользоваться возможностью вернуться до 27 марта?

В связи со стремительным распространением коронавирусной инфекции в Украине возможность организации дополнительных рейсов будет зависеть исключительно от эпидемической ситуации внутри страны и возможности Минздрава обеспечить надлежащие карантинные меры для всех, кто будет прибывать такими рейсами.

Правительство Украины будет прилагать максимум усилий, чтобы при первой возможности помочь гражданам Украины вернуться домой.

4. Можно ли будет выезжать за границу из Украины после 27 марта?

Решением Правительства отправка всех пассажирских рейсов из Украины с туристической целью запрещена с 24 марта. https://www.kmu.gov.ua/npas/pitannya-perevezen-aviam230320cijnim-transportom

Кроме того, МИД Украины настойчиво рекомендует гражданам Украины воздержаться от любых поездок за границу в связи с пандемией коронавируса. https://cutt.ly/5tmVQDe

Просим учесть, что в настоящее время ряд стран на национальном уровне ввел комплекс строгих ограничительных (карантинных) мер, направленных на локализацию вируса (Италия, Франция, Германия, Израиль, США и др.), которые будут продолжаться до полной стабилизации санитарно-эпидемиологической ситуации.

В случае наличия неотложной необходимости в выезде за границу это можно сделать через существующие пункты пропуска через государственную границу для автомобильного сообщения. Для получения информации о режиме работы таких пунктов пропуска необходимо заранее обратиться в Государственную пограничную службу Украины.

5. Могу ли я вернуться в Украину автомобилем после 27 марта?

Да, вы можете на авто пересечь государственную границу Украины на въезд. Чтобы проверить, какой пункт пропуска предоставляет такую возможность, воспользуйтесь оперативной информацией на интерактивной карте пунктов пропуска https://dpsu.gov.ua/ua/map

МИД ведет постоянные переговоры со странами Европейского Союза и странами-соседями для обеспечения вашего свободного транзита по их территории в Украину.

6. Можно ли вернуться в Украину пешком?

Если вы можете добраться пешком до пунктов пропуска, Государственная пограничная служба будет организовывать пересечение границы транспортом в сотрудничестве с органами местной власти.

Адреса и режим работы пунктов пропуска можно увидеть на интерактивной карте на сайте Государственной пограничной службы Украины: https://dpsu.gov.ua/ua/map

7. Как я могу добраться до дома из аэропорта «Борисполь» или из пункта пересечения границы Украины?

Для получения информации, как можно добраться до любого пункта назначения внутри Украины, обращайтесь в Министерство инфраструктуры.

8. Нужно ли мне проходить тестирование и придерживаться режима самоизоляции, когда я возвращаюсь домой:

Все рейсы сейчас принимаются в карантинном терминале аэропорта “Борисполь”, где работают эпидемиологи. Все граждане, которые прилетают, проходят экспресс-тесты на COVID-19, каждому из них сообщают о необходимой самоизоляции в течение 14 дней.

Инструкцию от МИД Украины и МОЗ Украины для тех, кто возвращается из-за границы и должен придерживаться режима самоизоляции можно найти на сайте Министерства здравоохранения Украины. https://cutt.ly/WtmVXuf https://moz.gov.ua/

9. Будут ли выпускать иностранных граждан или лиц без гражданства за пределы Украины в течение всего периода карантина?

Порядок рассмотрения таких обращений от иностранных граждан не меняется. Каждый иностранный гражданин должен обратиться в посольство своей страны в Украине и сообщить о своем намерении выехать за пределы Украины и обосновать такую потребность. МИД будет рассматривать каждое такое заявление отдельно во взаимодействии с посольством соответствующего государства для того чтобы принять оптимальное для заявителя и интересов санитарной безопасности решение.

По материалам: ukrinform.ru