Почти 70 граждан Украины вернулись домой из Молдовы

После введения карантинных ограничений в Украину из Молдовы вернулись 68 наших соотечественников, в частности 27 марта спецрейсом автобуса «Кишинев – Одесса» — 45 человек.

Об этом в Facebook сообщает Посольство Украины в Молдове.

«По поручению руководства Украины Посольством организован еще один спецрейс по маршруту Кишинев – Одесса для возвращения граждан Украины домой. Как и планировалось, 27 марта 2020 года 45 граждан вернулись на Родину. В целом при помощи Посольства после введения карантинных ограничений домой смогли вернуться 68 граждан», — говорится в сообщении.

Посольство поблагодарило за содействие в организации возвращения украинских граждан молдовских партнеров, сотрудников пограничных служб двух стран, Одесской ОГА.

Как сообщалось, после закрытия межгосударственных перевозок в Украину вернулись около ста тысяч украинцев.

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25 марта Кабмин ввел режим чрезвычайной ситуации по всей территории Украины на 30 дней. Согласно решению правительства, до 24 апреля запрещены регулярные и нерегулярные перевозки пассажиров автомобильным транспортом в пригородном, междугородном, внутриобластном и межобластном сообщении, а также пассажирские перевозки авиационным транспортом.

По материалам: ukrinform.ru