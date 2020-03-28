Прогноз погоды на 28 марта 2020 года: будет по-весеннему тепло и без осадков

Важное Общество
Ник Петров0
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По прогнозу синоптика Натальи Диденко 28 марта в Украине будет настоящая весенняя погода день обещает быть теплым, осадки не прогнозируются.

Об этом сообщает НБН со ссылкой на 24tv.ua.

Прогноз погоды на 28 марта 2020.
В Украине 28 марта будет по весеннему тепло. Фото: 24tv.ua.

На всей территории Украины ожидается переменная облачность, но временами будет показываться солнце. Температура воздуха по всей стране прогреется до +14 градусов.

Теплее всего будет в Николаевской и Кировоградской областях, где ожидается до 17 градусов выше нуля. В то же время в Крыму и Одессе будет прохладнее – до +14 градусов.

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Ночные заморозки возможны только в Ивано-Франковской области, где ночью прогнозируют от -1 до +1 градусов.

Ветер восточный – 5-10 м/сек.

В Киеве 28-го марта облачно, но без осадков, температура воздуха ночью от 2 до 4 градусов тепла, днем в столице потеплеет до +15 градусов.

Ранее сообщалось о прогнозе погоды на 27 марта.


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