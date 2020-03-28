Прогноз погоды на 28 марта 2020 года: будет по-весеннему тепло и без осадков

По прогнозу синоптика Натальи Диденко 28 марта в Украине будет настоящая весенняя погода день обещает быть теплым, осадки не прогнозируются.

Об этом сообщает НБН со ссылкой на 24tv.ua.

На всей территории Украины ожидается переменная облачность, но временами будет показываться солнце. Температура воздуха по всей стране прогреется до +14 градусов.

Теплее всего будет в Николаевской и Кировоградской областях, где ожидается до 17 градусов выше нуля. В то же время в Крыму и Одессе будет прохладнее – до +14 градусов.

Ночные заморозки возможны только в Ивано-Франковской области, где ночью прогнозируют от -1 до +1 градусов.

Ветер восточный – 5-10 м/сек.

В Киеве 28-го марта облачно, но без осадков, температура воздуха ночью от 2 до 4 градусов тепла, днем в столице потеплеет до +15 градусов.

Ранее сообщалось о прогнозе погоды на 27 марта.