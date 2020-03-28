В ближайшее время ожидается новая поставка средств защиты для медиков — Минздрав

Заместитель министра здравоохранения-главный государственный санитарный врач Виктор Ляшко заявил, что в ближайшее время ожидается поставка средств индивидуальной защиты медработников.

Об этом он сообщил 28 марта во время онлайн-брифинга относительно ситуации с противодействием распространению коронавирусной инфекции, сообщает корреспондент Укринформа.

"В ближайшее время ожидается новая поставка средств индивидуальной защиты для медработников, которые будут переданы с национального уровня в учреждения здравоохранения, определенные для приема больных коронавирусной болезнью", — сказал Ляшко.

Он добавил, что также в такие больницы в ближайшее время передадут материалы для реанимационных отделений.

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Как сообщалось, по состоянию на 10:00 28 марта в Украине 311 лабораторно подтвержденных случаев Covid-19, из них 8 летальных исходов, 5 пациентов выздоровели (4 взрослых, 1 ребенок).

По материалам: ukrinform.ru