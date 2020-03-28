В Украине подтвердили 356 случаев коронавируса, девять — летальных

По результатам исследований вирусологической референс-лаборатории ЦОЗ Украины и областных лабораторных центров в Украине подтверждено 356 случаев Covid-19.

Об этом в Facebook информирует Центр общественного здоровья.

"В течение суток получены 47 положительных результатов ПЦР-исследования на новую коронавирусную инфекцию", — говорится в сообщении.

Как отмечается, всего в Украине зафиксировано девять летальных случаев от Covid-19. Пятеро людей уже выздоровели — повторное лабораторное исследование не выявило вируса в организме.

По данным только вирусологической референс-лаборатории ЦОЗ, исследовано более 1200 образцов. Кроме того, образцы исследуют и областные лабораторные центры.

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"В Украине анализируют не только образцы людей, которым установлено подозрение, но и контактных лиц", — подчеркивают в ЦОЗ.

По материалам: ukrinform.ru