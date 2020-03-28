В Украине зафиксировали 311 случаев Covid-19

В Украине зафиксировано 311 случаев коронавирусной болезни Covid-19 по состоянию на 10:00 часов 28 марта.

Об этом сообщает Центр общественного здоровья.

"По состоянию на 10:00 28 марта в Украине — 311 лабораторно подтвержденных случаев Covid-19, из них 8 летальных, 5 пациентов выздоровели (4 взрослых, 1 ребенок). За сутки было зафиксировано 93 новых случая", — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что по состоянию на 23:00 27 марта в Украине было 310 лабораторно подтвержденных случаев коронавируса, из них 5 летальных, 5 человек выздоровели.

По материалам: ukrinform.ru