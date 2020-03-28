В Украине зафиксировали уже 310 случаев коронавируса

В Украине зафиксировано 310 случаев коронавирусной болезни COVID-19.

Об этом сообщает телеграмм канал Коронавірус_інфо.

«По данным Центра общественного здоровья Минздрава, по состоянию на 23:00 27 марта в Украине 310 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19.», — говорится в сообщении.

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Отмечается, что за сутки выявлено 92 новых случая.

Как сообщалось, по данным Worldmeters, по состоянию на утро 27 марта в мире заражены коронавирусом 533 015 человек, из них 124 387 выздоровели и 24 093 умерли.

Фото: АА.

По материалам: ukrinform.ru