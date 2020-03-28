Во время карантина уровень преступности снизился на 30% — Аваков

Министр внутренних дел Украины Арсений Аваков утверждает, что во время карантина уровень преступности по всем статьям снизился на 30%, однако активизировались мошенники.

Об этом сообщает МВД в Telegram.

«Мы очень активно пытаемся реагировать на все фейки. Например, недавно была ситуация, когда рассылались смс-сообщения о том, что якобы какая-то фирма должна ходить по квартирам и дезинфицировать помещения. Полиция это отслеживала. Отсылали смс-сообщение с предупреждением, что это мошенники. Но такие преступления — несистемные», — сказал Аваков.

Министр внутренних дел добавил, что самое большое преступление, которое сейчас есть, — это нарушение режима карантина.

«Люди подвергают опасности не только себя, но и своих родных и окружающих. Пока нам не нужно чрезвычайное положение или комендантский час, но карантин должен быть максимально полным. Я хочу поблагодарить всех, кто придерживается карантинного режима. Если придется ввести комендантский час, как это уже сделали в ряде европейских стран, то придется вводить и чрезвычайное положение», — отметил он.

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Как сообщалось, Кабинет министров 25 марта ввел режим чрезвычайной ситуации на всей территории Украины и продолжил карантин до 24 апреля с целью предотвращения распространения Covid-19.

По данным Минздрава, по состоянию на утро 28 марта в Украине 311 лабораторно подтвержденных случаев Covid-19, из них 8 летальных.

По материалам: ukrinform.ru