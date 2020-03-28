Учимся экономить “на унитазе”

Любой кризис может быть полезным “уроком экономии”: как нам сохранить привычный образ жизни, теряя доходы и тратя меньше

Потеряв зарплату и иной доход, 57% украинцев уже через четыре недели могут остаться без денег на пропитание. При этом примерно 7% наших соотечественников вообще не смогут обходиться без дополнительного пополнения семейного бюджета больше недели. “Запас прочности” части семей иссякнет в период от 1 до 5 месяцев. И только чуть более 6% наших соотечественников “протянут” без пополнения семейного кошелька полгода и более. Это – данные опроса исследовательской компании “Градус”. Опросили 1200 респондентов, у которых узнавали: “На сколько времени у вас хватит денег, учитывая возможность введения жесткого карантина?”.

"Остановка экономики из-за карантина может привести к последствиям гораздо худшим, чем сама болезнь. И очень быстро. Через месяц люди просто не будут есть. И тогда наступит настоящая трагедия”, – отметил, комментируя результаты исследования, бывший министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тимофей Милованов. Такого же мнения и некоторые другие экономисты. Вместе с тем часть экспертов убеждены: угасание деловой жизни в течение месяца больше навредит экономике государства, чем экономикам украинских домохозяйств. А вот потом… Пострадают все. И к этому надо готовиться заранее, чтобы и в самом деле (простите за цинизм) число голодных смертей в стране в один момент не превысило число жертв уханьской пошести…. Как это предотвратить? Обобщаем советы.

По кому ударит коронавирус. Материально

Конечно же, к репрезентативности упомянутого исследования могут быть вопросы. Его авторы не сообщили ни об алгоритме выборки, ни о методе проведения опроса, ни о вероятности погрешности. Можно “придраться” и к формулировке главного вопроса, который задавали респондентам. Ведь “введение жесткого карантина” не означает “автоматического” прекращения выплат. Без доходов осталась только небольшая (пока) часть украинцев. Это, прежде всего, самозанятые и наемные работники малого бизнеса, чьи предприятия прекратили работу. Бюджетников сейчас “не обижают”: госорганы работают в “комбинированном” режиме (часть людей – на рабочих местах, часть – дистанционно). Педагоги – учат детей онлайн. Медики – главная сейчас надежда страны, причем зарплата тех из них, кто задействован в борьбе с COVID-19, как обещают, должна вырасти. В “группе риска” разве что ученые. Уже есть информация о планах отправить в отпуска за свой счет сотрудников ряда исследовательских учреждений. У правоохранителей работы прибавилось. Будут и зарплаты.

Коммунальщики, транспортники, сотрудники банков, как и рабочие стратегически важных промышленных предприятий, продолжают работать. Хотя риски задержки выплаты им зарплат в условиях карантина усиливаются. Но рабочие места не сокращают.

Аграрии также с работой. Сорвать посевную – вот уж точно на всей стране “крест” поставить. Для гарантии продовольственной безопасности трудятся и переработчики. Более того, части задействованных на производстве и в торговле украинцев “беда” дала новый шанс. В частности, стало больше работы, а следовательно и доходов, у предприятий фармацевтической отрасли, медицинской и легкой промышленности, которые взялись за изготовление тестов, масок, защитной спецодежды и т.п. В выигрыше онлайн-сервисы, почтовые и другие компании по “физической” доставке товаров.

Никто “не тронет” пенсии и другие соцвыплаты. О чем свидетельствуют планы дополнительных ассигнований для нужд Минсоцполитики. В частности, увеличение на 20 миллиардов гривень финансирования Пенсионного фонда. Части пенсионеров, чьи выплаты не превышают 5 тысяч гривень в месяц, даже пообещали дополнительную тысячу – как разовую помощь. С мая примерно 7 миллионов украинских пенсионеров предстоит традиционная ежегодная индексация (+11%). По 500 дополнительных гривень ежемесячно будут получать те, кому исполнилось 80. Доплаты небольшие, но они позволят хотя бы частично компенсировать затраты на продукты и лекарства, которые сейчас так стремительно дорожают. То есть, для чуть более 11 миллионов украинцев фактически ничего не изменится. Большинство из них сами могут давать другим уроки выживания на 1600-3000 гривень в месяц.



11 миллионов украинцев сами могут давать уроки выживания на 1600-3000 гривень в месяц

Другое дело – активные граждане, которые или вообще потеряют работу, или по крайней мере на неопределенное время останутся без зарплаты. Конечно же, часть из них имеет в семье других “кормильцев”, которые продолжают получать зарплату, работая в “стратегических” отраслях или дистанционно, или имея пенсионные и другие социальные выплаты. Хотя есть и сотни тысяч семей, где все взрослые члены которых рискуют в ближайшее время остаться без денежных поступлений. Как решить их проблемы? Ответа на этот вопрос, похоже, пока нет. Так что же – опять “песня” о самоспасении утопающих?..

Как коронавирус “учит” украинцев экономить

Даже в “спокойные времена” львиную долю доходов украинцы тратили на приобретение продуктов. По данным исследований, от 40 до 44%. Аналитики Министерства сельского хозяйства США, которое регулярно мониторит расходы семей в более чем 100 странах, из года в год отдают нам место в "почетном” ТОП-10 стран с наибольшей долей продовольствия в общей структуре расходов. А с учетом приобретения алкоголя и табака мы даже в ТОП-5 иногда попадаем. В то же время эксперты говорят об очевидной закономерности: чем более развита и богата страна, тем меньшая доля расходов населения приходится на продукты. Поэтому и не удивительно, что жители США, Сингапура, Великобритании, Ирландии, Канады, Швейцарии, Австралии, Австрии тратят на еду менее 10% своих доходов. Наши европейские соседи – Польша, Словакия, Венгрия – не более 25%. И только в таких странах как Ангола, Бангладеш, Нигерия это соотношение выше, чем у нас – от 48 до 59%. Спекулятивный рост цен на продовольствие, начавшийся с введением карантина, вероятно, приблизит структуру наших затрат до таких же показателей. Как же в этих условиях экономить, чтобы “растянуть” деньги на дольше?

Советы – дело неблагодарное и слишком “теоретическое”. Потому что на практике у каждого свои обстоятельства, свои привычки, предпочтения и резервы. В сельской местности – это одно (украинские крестьяне пережили не один период почти полного безденежья). В городах – другое… Словом, не стоит воспринимать любые “лайфхаки бережливости” как панацею. И все же, кому-то они могут понадобиться. Тем более, что авторы советов утверждают: они, мол, помогут сэкономить до 30% семейного бюджета.

Советуем, как сэкономить на покупках и питании

1. Отправляясь в магазин, тщательно обдумайте, что нужно купить. Лучше даже составить список, чтобы запастись действительно необходимым на ближайшие дни, а не поддаваться общему ажиотажу и хватать с полок все, что хватают другие.

2. Особенно не злоупотребляйте многокилограммовым приобретением скоропортящихся продуктов. Колбаса и сосиски с полок супермаркетов никуда не денутся, работу перерабатывающих предприятий не останавливают. Поэтому мясные изделия, масло, сыр можно будет купить и через 3-4 дня, когда вы снова пойдете в магазин. Зато выбрасывать испорченные продукты для нынешнего периода “затягивания поясов” – бездумно и опасно.

3. Составляйте меню на неделю. Тогда точно будете знать, как рациональнее распределить продукты. И не выбрасывать испорченное “лишне-сваренное” и “сверх-меры-купленное”.

4. “Трезво” оценивайте потребность в продуктах длительного хранения. Не раз бывало, что в периоды дефицита люди накупали столько, что хватило бы и на десятки лет. К примеру, подумайте, нужно ли вам сейчас столько сахара, что хватит для консервирования сотен килограммов овощей и фруктов? При этом денег, чтобы купить ребенку весенние витамины, не хватает. Или, к примеру, зачем сейчас покупать 20 килограммов соли, когда за эти деньги можно купить два-три килограмма куриного филе? Не раз был свидетелем, как по селам после очередных всплесков ажиотажа скармливали домашним животным десятки килограммов испорченной жучками и молью крупы или вермишели. В городах же это просто выбрасывают на помойку.

5. Не ходите за покупками голодными. Тогда принцип “глаза завистливые – руки загребущие” будет срабатывать намного реже.

6. Раньше “знатоки” советовали не брать с собой кредитную карту, рассчитываясь наличными. Сейчас этот совет – вредный! Бумажные деньги – один из рассадников коронавируса. Кроме того, пока банковская система страны работает беспроблемно и многие банки ослабили требования к срокам возврата кредитных средств, специалисты советуют не тратить наличные, а воспользоваться возможностями льготного периода для кредиток, которые, к тому же, позволяют получать еще и кэшбек.

7. Не забывайте брать с собой дисконтные карточки торговых сетей – чтобы сэкономить на продуктах и хозяйственных товарах. Правда, сейчас такие возможности ограничены ближайшими магазинами. Поехать в другой конец города в “выгодный” гипермаркет могут только владельцы автомобилей.



Подходящее время бороться с колбасно-сосичною зависимостью

8. Не используйте полуфабрикаты и научитесь (кто не умеет) готовить голубцы, котлеты, пельмени сами. Дешевле и полезнее. Тем более, если бежать на работу вам не надо — и есть время для домашних дел. Это поможет бороться и с “колбасно-сосисочною зависимостью”. И с зависимостью от сладких газированных напитков, которые можно постепенно выводить из рациона, готовя компоты, фреши (для последних необязательны дорогие заморские фрукты, используйте яблоки, морковь, тыкву…). Домашние блюда не содержат консервантов, красителей и других неорганических примесей. Воспользуйтесь моментом для того, чтобы сделать питание семьи “здоровее”.

9. Среди возможных лайфхаков – эксперименты с выпечкой хлеба в домашних условиях. На многих кухнях есть мультиварки и хлебопечки, которые легко справятся с соответствующими задачами. Кстати, так уже давно делают люди, которые следят за здоровым питанием, поскольку можно выпекать хлеб, самый полезный именно для вас и членов семьи. Также уже несколько лет как практику домашнего выпекания восстановили по селам. Особенно, небольших в “глубинке”, куда “фабричный” хлеб завозят раз или дважды в неделю.

10. Нынешняя ситуация поможет сэкономить офисным работникам, которые привыкли обедать в общепите. На себе испытал – приготовление пищи дома позволяет изрядно экономить.

11. Отправляясь в магазин, берите с собой пакеты для покупок, не покупайте их в магазине. Это тоже “вечный” совет. Как и то, что, заботясь об окружающей среде, стоит вообще отказываться от полиэтиленовых пакетов и пластиковой упаковки. У многих украинцев уже есть всевозможные экосумки.

12. Выбирайте товары с нижних полок супермаркетов и с дальних углов стеллажей. Первые – дешевле, вторые – посвежее. В магазинах заинтересованы, чтобы люди покупали более дорогой товар – поэтому его и размещают на уровне глаз и так, чтобы покупатель взял продукт, срок хранения которого скоро закончится.

13. Обращайте внимание на продукцию местных производителей, ведь их затраты на транспортировку, сбыт и рекламу существенно меньше, поэтому продукты дешевле. Выгодно покупать товары собственных марок торговых сетей. Они дешевле и более-менее качественные, поскольку ритейлеры стремятся сохранить реноме своих брендов.

14. Покупайте мясо и рыбу с умом. Целая курица стоит дешевле, чем разрезанная на части, а из лап и крыльев можно приготовить суп. Из недорогой говядины готовьте множество вкусных блюд, при этом энергетическая ценность и содержание полезных веществ будут такими же, как и у блюд из дорогой вырезки. Не забывайте о субпродуктах: из них тоже можно приготовить много блюд. Дешево и “сердито”.

В целом же – у каждого есть свои рецепты экономии. Не стесняйтесь делиться ими с друзьями и знакомыми. Хотя если “невеселый” период затянется, никакое “затягивание поясов” не поможет. Без так сказать “плеча государства”…

Владислав Обух, Киев

P.S.: В одном из следующих материалов – о возможности дополнительного заработка в условиях карантина.

По материалам: ukrinform.ru