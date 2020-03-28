Украина останавливает пассажирское движение через границу

Из-за распространения коронавирус Украина с 28 марта приостанавливает пассажирское движение через границу в обе стороны.

Об этом заявил Президент Владимир Зеленский.

"Сегодня мы действуем настолько жестко, насколько этого требуют нынешняя ситуация и предстоящие вызовы. Именно поэтому к концу пятницы 27-го марта будет закрыта государственная граница и прекращены все пассажирские перевозки", — отметил глава государства.

Вечером 27 марта министр инфраструктуры Владислав Криклий сообщил, чтов Украину уже вернулось около 100 000 граждан.

Читайте также: С 28 марта выехать за границу можно будет только через автомобильные пункты пропуска — МИД

В Украине по состоянию на 23:00 27 марта 310 лабораторно подтвержденных случаев Covid-19.

Как сообщалось, по данным Worldmeters, по состоянию на утро 27 марта в мире заражены коронавирусом 533 015 человек, из них 124 387 выздоровели и 24 093 умерли.

По материалам: ukrinform.ru